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При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки
При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки - РИА Новости, 28.09.2021
При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки
Китай спустя сутки подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10", соответствующее сообщение во вторник опубликовало агентство... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:03
2021-09-28T16:03
сша
китай
космос - риа наука
сычуань
ввс сша
земля
джонатан макдауэлл
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай спустя сутки подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10", соответствующее сообщение во вторник опубликовало агентство Синьхуа.Ранее известный в США эксперт Джонатан МакДауэлл сообщил, что Китай в понедельник осуществил необъявленный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан, в результате которого американские военные обнаружили два объекта на орбите.Государственное агентство Синьхуа вечером во вторник сообщило, что Китай действительно запустил спутник "Шиянь-10" при помощи "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань 27 сентября в 16.20 по местному времени (11.20 мск).Сообщается, что полет ракеты-носителя проходил штатно, спутник вышел на правильную орбиту, однако еще во время полета ракеты в работе спутника возникли неполадки, "в настоящее время ведется анализ и проверка конкретных причин".Других деталей агентство не приводит.По данным ВВС США, размещаемым на специализированном сайте space-track.org, в каталог действительно внесены два космических объекта с номерами 49258 и 49259 и международными обозначениями 2021-087А и 2021-087B. Первый объект находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса, минимальной высотой над поверхностью Земли 177 километров и максимальной 40 104 километра, второй - с наклонением 51,35 градуса и высотами 209 и 39 591 километров.При этом в каталог включены два объекта от предыдущего - объявленного - космического запуска. Он был также выполнен Китаем - ракетой "Куайчжоу-1А" со спутником серии "Цзилинь-1" с космодрома Цзюцюань. Объекты имеют номера 49256 и 49257 и международные обозначения 2021-086А и 2021-086B.
https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html
https://ria.ru/20210817/sputnik-1746048475.html
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сша, китай, космос - риа наука, сычуань, ввс сша, земля, джонатан макдауэлл
16:03 28.09.2021
 
При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки

Китай подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10"

CC0 / ColiN00B / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
CC0 / ColiN00B /
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай спустя сутки подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10", соответствующее сообщение во вторник опубликовало агентство Синьхуа.
Ранее известный в США эксперт Джонатан МакДауэлл сообщил, что Китай в понедельник осуществил необъявленный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан, в результате которого американские военные обнаружили два объекта на орбите.
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Государственное агентство Синьхуа вечером во вторник сообщило, что Китай действительно запустил спутник "Шиянь-10" при помощи "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань 27 сентября в 16.20 по местному времени (11.20 мск).
Сообщается, что полет ракеты-носителя проходил штатно, спутник вышел на правильную орбиту, однако еще во время полета ракеты в работе спутника возникли неполадки, "в настоящее время ведется анализ и проверка конкретных причин".
Других деталей агентство не приводит.
По данным ВВС США, размещаемым на специализированном сайте space-track.org, в каталог действительно внесены два космических объекта с номерами 49258 и 49259 и международными обозначениями 2021-087А и 2021-087B. Первый объект находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса, минимальной высотой над поверхностью Земли 177 километров и максимальной 40 104 километра, второй - с наклонением 51,35 градуса и высотами 209 и 39 591 километров.
При этом в каталог включены два объекта от предыдущего - объявленного - космического запуска. Он был также выполнен Китаем - ракетой "Куайчжоу-1А" со спутником серии "Цзилинь-1" с космодрома Цзюцюань. Объекты имеют номера 49256 и 49257 и международные обозначения 2021-086А и 2021-086B.
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