https://ria.ru/20210928/sputnik-1752184878.html

При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки

При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки - РИА Новости, 28.09.2021

При выводе на орбиту китайского спутника "Шиянь-10" возникли неполадки

Китай спустя сутки подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10", соответствующее сообщение во вторник опубликовало агентство... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:03

2021-09-28T16:03

2021-09-28T16:03

сша

китай

космос - риа наука

сычуань

ввс сша

земля

джонатан макдауэлл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daaf23f4da5a06ace156a6878d0dbaff.jpg

ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Китай спустя сутки подтвердил возникновение неполадок при выводе на орбиту спутника "Шиянь-10", соответствующее сообщение во вторник опубликовало агентство Синьхуа.Ранее известный в США эксперт Джонатан МакДауэлл сообщил, что Китай в понедельник осуществил необъявленный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан, в результате которого американские военные обнаружили два объекта на орбите.Государственное агентство Синьхуа вечером во вторник сообщило, что Китай действительно запустил спутник "Шиянь-10" при помощи "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань 27 сентября в 16.20 по местному времени (11.20 мск).Сообщается, что полет ракеты-носителя проходил штатно, спутник вышел на правильную орбиту, однако еще во время полета ракеты в работе спутника возникли неполадки, "в настоящее время ведется анализ и проверка конкретных причин".Других деталей агентство не приводит.По данным ВВС США, размещаемым на специализированном сайте space-track.org, в каталог действительно внесены два космических объекта с номерами 49258 и 49259 и международными обозначениями 2021-087А и 2021-087B. Первый объект находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса, минимальной высотой над поверхностью Земли 177 километров и максимальной 40 104 километра, второй - с наклонением 51,35 градуса и высотами 209 и 39 591 километров.При этом в каталог включены два объекта от предыдущего - объявленного - космического запуска. Он был также выполнен Китаем - ракетой "Куайчжоу-1А" со спутником серии "Цзилинь-1" с космодрома Цзюцюань. Объекты имеют номера 49256 и 49257 и международные обозначения 2021-086А и 2021-086B.

https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html

https://ria.ru/20210817/sputnik-1746048475.html

сша

китай

сычуань

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, космос - риа наука, сычуань, ввс сша, земля, джонатан макдауэлл