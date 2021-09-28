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Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V"
Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V" - РИА Новости, 28.09.2021
Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V"
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Россию за вакцину от COVID "Спутник V" и передачу необходимых для производства технологий. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:15
2021-09-28T13:15
2021-09-28T13:15
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Россию за вакцину от COVID "Спутник V" и передачу необходимых для производства технологий."Мы очень активно сотрудничаем по борьбе с коронавирусом", - сказал министр на пресс-конференции в Москве."Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь Вьетнаму, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию производства вакцины "Спутник V Вьетнаму", - сказал он.По словам министра, Россия передала необходимые материалы для производства вакцины во Вьетнаме. Он напомнил, что это единственная зарубежная вакцина, которая производится во Вьетнаме.
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Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за "Спутник V"
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Россию за вакцину от COVID-19 "Спутник V"