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Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых - РИА Новости, 28.09.2021
Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:39
2021-09-28T03:39
в мире
сша
воз
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом "Спутник V".Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, вакцинированным "Спутником V". По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)."Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем", — приводит комментарий посольства РБК.На прошлой неделе Белый дом подтвердил информацию о том, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту "Спутник V" еще не получил одобрение ВОЗ.
https://ria.ru/20210924/ogranicheniya-1751551820.html
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в мире, сша, воз, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
03:39 28.09.2021
 
Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых

Посольство России: власти США не запрещали въезд в страну привитым "Спутником V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом "Спутник V".
Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, вакцинированным "Спутником V". По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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"Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем", — приводит комментарий посольства РБК.
На прошлой неделе Белый дом подтвердил информацию о том, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту "Спутник V" еще не получил одобрение ВОЗ.
Туристы в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 16:07Туризм
Италия рассмотрит включение привитых "Спутником V" в систему Green pass
 
В миреСШАВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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