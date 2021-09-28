https://ria.ru/20210928/sputnik-1752098260.html

Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых

Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых - РИА Новости, 28.09.2021

Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых

Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T03:39

2021-09-28T03:39

2021-09-28T03:39

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сша

воз

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россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Посольство России в США прокомментировало информацию СМИ о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом "Спутник V".Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, вакцинированным "Спутником V". По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)."Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем", — приводит комментарий посольства РБК.На прошлой неделе Белый дом подтвердил информацию о том, что, начиная с ноября, США введут требование о полной вакцинации для прибывающих в страну совершеннолетних иностранцев."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту "Спутник V" еще не получил одобрение ВОЗ.

https://ria.ru/20210924/ogranicheniya-1751551820.html

https://ria.ru/20210927/italiya-1752023591.html

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в мире, сша, воз, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"