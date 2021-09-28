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Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым
Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым - РИА Новости, 28.09.2021
Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым
Солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мертвым, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:23
2021-09-28T17:23
2021-09-28T18:54
происшествия
свердловская область
центральный военный округ
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мертвым, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.По предварительным данным, он умер из-за несчастного случая. Военнослужащий попытался забраться на опору ЛЭП, но его ударило током.В ЦВО отметили, что личное оружие найдено.Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.
https://ria.ru/20201109/voronezh-1583687762.html
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происшествия, свердловская область, центральный военный округ, россия
17:23 28.09.2021 (обновлено: 18:54 28.09.2021)
Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым
Найденный мертвым солдат, пропавший в Свердловской области, умер от удара током