https://ria.ru/20210928/soldat-1752199527.html

Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым

Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым - РИА Новости, 28.09.2021

Заблудившегося в лесу на Урале солдата нашли мертвым

Солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мертвым, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:23

2021-09-28T17:23

2021-09-28T18:54

происшествия

свердловская область

центральный военный округ

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мертвым, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.По предварительным данным, он умер из-за несчастного случая. Военнослужащий попытался забраться на опору ЛЭП, но его ударило током.В ЦВО отметили, что личное оружие найдено.Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.

https://ria.ru/20201109/voronezh-1583687762.html

свердловская область

россия

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2021

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происшествия, свердловская область, центральный военный округ, россия