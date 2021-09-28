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В Свердловской области солдат заблудился во время учений
В Свердловской области солдат заблудился во время учений - РИА Новости, 28.09.2021
В Свердловской области солдат заблудился во время учений
Военнослужащий заблудился во время учения в лесу, его ищут, он имел при себе оружие без боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:32
2021-09-28T16:16
происшествия
свердловская область
центральный военный округ
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащий заблудился во время учения в лесу, его ищут, он имел при себе оружие без боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа."Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов.Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.
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происшествия, свердловская область, центральный военный округ, россия
15:32 28.09.2021 (обновлено: 16:16 28.09.2021)
 
В Свердловской области солдат заблудился во время учений

В Свердловской области ищут заблудившегося в лесу во время учений срочника

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащий заблудился во время учения в лесу, его ищут, он имел при себе оружие без боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов.
Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.
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