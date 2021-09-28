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В Свердловской области солдат заблудился во время учений

В Свердловской области солдат заблудился во время учений - РИА Новости, 28.09.2021

В Свердловской области солдат заблудился во время учений

Военнослужащий заблудился во время учения в лесу, его ищут, он имел при себе оружие без боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:32

2021-09-28T15:32

2021-09-28T16:16

происшествия

свердловская область

центральный военный округ

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Военнослужащий заблудился во время учения в лесу, его ищут, он имел при себе оружие без боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа."Командованием Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учения военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов.Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.

https://ria.ru/20210906/rezervisty-1748805521.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, центральный военный округ, россия