https://ria.ru/20210928/sobaka-1752148710.html

В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой

В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой - РИА Новости, 28.09.2021

В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой

Полиция проводит проверку после инцидента со свисающей с балкона истощенной собакой в Тутаеве Ярославской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:55

2021-09-28T12:55

2021-09-28T13:13

происшествия

ярославль

ярославская область

тутаев

собаки

россия

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РЯЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента со свисающей с балкона истощенной собакой в Тутаеве Ярославской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Видео застрявшей собаки, которая, наполовину вырвавшись наружу, свисала с балкона жилого дома, а также фотографии истощенного животного в понедельник вечером опубликовали в ярославской зоозащитной группе "Твори добро" в социальной сети "ВКонтакте".Волонтеры написали, что инцидент произошел в Тутаеве, у собаки "не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле". Они предположили, что животное долгое время не ело.Вытащили собаку местные жители, после чего отправили в ветклинику Ярославля."По данному факту проводится проверка", - сообщили в региональном УМВД.

https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html

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происшествия, ярославль, ярославская область, тутаев, собаки, россия