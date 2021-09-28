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В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой
В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой - РИА Новости, 28.09.2021
В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой
Полиция проводит проверку после инцидента со свисающей с балкона истощенной собакой в Тутаеве Ярославской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:55
2021-09-28T13:13
происшествия
ярославль
ярославская область
тутаев
собаки
россия
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РЯЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента со свисающей с балкона истощенной собакой в Тутаеве Ярославской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Видео застрявшей собаки, которая, наполовину вырвавшись наружу, свисала с балкона жилого дома, а также фотографии истощенного животного в понедельник вечером опубликовали в ярославской зоозащитной группе "Твори добро" в социальной сети "ВКонтакте".Волонтеры написали, что инцидент произошел в Тутаеве, у собаки "не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле". Они предположили, что животное долгое время не ело.Вытащили собаку местные жители, после чего отправили в ветклинику Ярославля."По данному факту проводится проверка", - сообщили в региональном УМВД.
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происшествия, ярославль, ярославская область, тутаев, собаки, россия
12:55 28.09.2021 (обновлено: 13:13 28.09.2021)
 
В Ярославской области проверят инцидент с застрявшей на балконе собакой

Ярославская полиция проверяет инцидент со свисавшей с балкона истощенной собакой в Тутаеве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента со свисающей с балкона истощенной собакой в Тутаеве Ярославской области, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Видео застрявшей собаки, которая, наполовину вырвавшись наружу, свисала с балкона жилого дома, а также фотографии истощенного животного в понедельник вечером опубликовали в ярославской зоозащитной группе "Твори добро" в социальной сети "ВКонтакте".
Волонтеры написали, что инцидент произошел в Тутаеве, у собаки "не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле". Они предположили, что животное долгое время не ело.
Вытащили собаку местные жители, после чего отправили в ветклинику Ярославля.
"По данному факту проводится проверка", - сообщили в региональном УМВД.
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