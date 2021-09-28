01:23 28.09.2021 (обновлено: 02:10 28.09.2021)
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости. КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, он не опознан, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Сообщения об этом запуске появились примерно в то же время, когда постпред КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Пуск стал уже шестым в 2021 году. КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
Пуск стал уже шестым в 2021 году. КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
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До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.
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