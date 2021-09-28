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КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле - РИА Новости, 28.09.2021
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле
КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, он не опознан, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:23
2021-09-28T02:10
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
совет безопасности оон
желтое море
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СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости. КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, он не опознан, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщения об этом запуске появились примерно в то же время, когда постпред КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.Пуск стал уже шестым в 2021 году. КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, до этого выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в очередной раз предложил объявить в присутствии США и Китая об окончании войны на Корейском полуострове. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон ответила на это, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести встречу руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.На 28 сентября в Северной Корее запланирована сессия Верховного народного собрания, что обычно проводится один-два раза в год. В последний раз сессия прошла в январе. На нынешней сессии ожидается обсуждение ряда внутренних вопросов, в том числе в сферах сельского хозяйства и образования.До этого эксперты заявляли РИА Новости, что пуски ракет КНДР в сентябре прошли согласно давно установленному плану и являются демонстрацией достижений в сфере обороны, скорее, для внутренней публики, а не для зарубежной. Но в то же время, по их мнению, КНДР выгодно использует создаваемый этими пусками эффект и во внешней политике.
https://ria.ru/20210924/koreya-1751559744.html
https://ria.ru/20210928/pkhenyan-1752096313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/kndr-1751788079.html
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, совет безопасности оон, желтое море
01:23 28.09.2021 (обновлено: 02:10 28.09.2021)
 
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Сеуле

КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, заявили в Сеуле

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости. КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, он не опознан, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.
Сообщения об этом запуске появились примерно в то же время, когда постпред КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Пуск стал уже шестым в 2021 году. КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 километров при высоте 60 километров и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.
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До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. В частности, 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, до этого выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в очередной раз предложил объявить в присутствии США и Китая об окончании войны на Корейском полуострове. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.
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Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон ответила на это, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести встречу руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.

На 28 сентября в Северной Корее запланирована сессия Верховного народного собрания, что обычно проводится один-два раза в год. В последний раз сессия прошла в январе. На нынешней сессии ожидается обсуждение ряда внутренних вопросов, в том числе в сферах сельского хозяйства и образования.
До этого эксперты заявляли РИА Новости, что пуски ракет КНДР в сентябре прошли согласно давно установленному плану и являются демонстрацией достижений в сфере обороны, скорее, для внутренней публики, а не для зарубежной. Но в то же время, по их мнению, КНДР выгодно использует создаваемый этими пусками эффект и во внешней политике.
Сестра северокорейского лидера Ким Е Чен, во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянСовет Безопасности ООНЖелтое море
 
 
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