https://ria.ru/20210928/skandal-1752174556.html

Бывшему вице-премьеру стало стыдно за Украину из-за газового скандала с Венгрией

"Малограмотные". Бывшему вице-премьеру стало стыдно за украинцев - РИА Новости, 28.09.2021

"Малограмотные". Бывшему вице-премьеру стало стыдно за украинцев

Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов раскритиковал действия Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:06

2021-09-28T15:06

2021-09-28T18:14

в мире

украина

венгрия

сергей арбузов

газпром

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов раскритиковал действия Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с "Газпромом"."Как стыдно, что сейчас на Украине у власти шайка безграмотных политиков", — написал он в Telegram-канале.Накануне MVM CEEnergy Ltd. и российская госкорпорация заключили 15-летнее соглашение о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в обход Украины — через Сербию и Австрию. В Киеве заявили, что разочарованы и намерены обратиться в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству. Венгерские власти расценили это как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.Арбузов признался, что ему стыдно из-за сложившейся ситуации. По его мнению, скандал получился оттого, что Венгрия "имеет право выбора", а слова украинского МИД в адрес правительства Венгрии Арбузов охарактеризовал как наглость.Бывший вице-премьер подчеркнул, что действия Венгрии продиктованы "нормальной логикой". Европейская страна, экономика которой построена на основе конкурентных цен, выбрала экономический путь, а не политический, заключил он.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752148368.html

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

украина

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в мире, украина, венгрия, сергей арбузов, газпром