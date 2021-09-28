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Бывшему вице-премьеру стало стыдно за Украину из-за газового скандала с Венгрией
"Малограмотные". Бывшему вице-премьеру стало стыдно за украинцев - РИА Новости, 28.09.2021
"Малограмотные". Бывшему вице-премьеру стало стыдно за украинцев
Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов раскритиковал действия Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:06
2021-09-28T18:14
в мире
украина
венгрия
сергей арбузов
газпром
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов раскритиковал действия Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с "Газпромом"."Как стыдно, что сейчас на Украине у власти шайка безграмотных политиков", — написал он в Telegram-канале.Накануне MVM CEEnergy Ltd. и российская госкорпорация заключили 15-летнее соглашение о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в обход Украины — через Сербию и Австрию. В Киеве заявили, что разочарованы и намерены обратиться в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству. Венгерские власти расценили это как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.Арбузов признался, что ему стыдно из-за сложившейся ситуации. По его мнению, скандал получился оттого, что Венгрия "имеет право выбора", а слова украинского МИД в адрес правительства Венгрии Арбузов охарактеризовал как наглость.Бывший вице-премьер подчеркнул, что действия Венгрии продиктованы "нормальной логикой". Европейская страна, экономика которой построена на основе конкурентных цен, выбрала экономический путь, а не политический, заключил он.
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в мире, украина, венгрия, сергей арбузов, газпром
15:06 28.09.2021 (обновлено: 18:14 28.09.2021)
 
"Малограмотные". Бывшему вице-премьеру стало стыдно за украинцев

Бывший вице-премьер Арбузов: скандал вокруг Венгрии и "Газпрома" разгорелся по вине Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов раскритиковал действия Киева в отношении Будапешта, подписавшего новый контракт с "Газпромом".
"Как стыдно, что сейчас на Украине у власти шайка безграмотных политиков", — написал он в Telegram-канале.
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Арбузов признался, что ему стыдно из-за сложившейся ситуации. По его мнению, скандал получился оттого, что Венгрия "имеет право выбора", а слова украинского МИД в адрес правительства Венгрии Арбузов охарактеризовал как наглость.
Бывший вице-премьер подчеркнул, что действия Венгрии продиктованы "нормальной логикой". Европейская страна, экономика которой построена на основе конкурентных цен, выбрала экономический путь, а не политический, заключил он.
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В миреУкраинаВенгрияСергей АрбузовГазпром
 
 
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