https://ria.ru/20210928/simptomy-1752099843.html

Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться

Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться - РИА Новости, 28.09.2021

Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть, заявила РИА... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:00

2021-09-28T05:00

2021-09-28T05:12

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

хадижат омарова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что во вторую волну эпидемического процесса желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила Омарова.По ее словам, в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" новой коронавирусной инфекции."Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях", - пояснила Омарова.

https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/covid-1751646445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, хадижат омарова