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Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться - РИА Новости, 28.09.2021
Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть, заявила РИА... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:00
2021-09-28T05:12
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
хадижат омарова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она отметила, что во вторую волну эпидемического процесса желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила Омарова.По ее словам, в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" новой коронавирусной инфекции."Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях", - пояснила Омарова.
https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, хадижат омарова
05:00 28.09.2021 (обновлено: 05:12 28.09.2021)
 
Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться

Эпидемиолог Омарова: при COVID-19 все чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта при COVID-19 стали встречаться чаще, у 10% больных других проявлений болезни может вообще не быть, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
"По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Причем у 10% пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений", - сказала Омарова.
Она отметила, что во вторую волну эпидемического процесса желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.
Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вследствие системного воспаления и расстройства микроциркуляции, уточнила Омарова.
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По ее словам, в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" новой коронавирусной инфекции.
"Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях", - пояснила Омарова.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Хадижат Омарова
 
 
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