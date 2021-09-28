https://ria.ru/20210928/simonyan-1752231511.html
Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной
Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной - РИА Новости, 28.09.2021
Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной
Решение видеосервиса YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила РИА Новости главный... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:16
2021-09-28T21:16
2021-09-28T23:19
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германия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Решение видеосервиса YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила РИА Новости главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.О блокировке этих двух каналов главред сообщила ранее сегодня.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Google, который владеет видеосервисом, закрытые каналы нарушили условия использования. Там подчеркнули, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе"."RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", — добавили в корпорации.В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры.Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке якобы из-за несоответствия техническим критериям.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.
https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, маргарита симоньян, россия
21:16 28.09.2021 (обновлено: 23:19 28.09.2021)
Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной
Симоньян после объяснений Google назвала закрытие YouTube каналов RT медийной войной
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Решение видеосервиса YouTube
удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила РИА Новости главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
.
О блокировке этих двух каналов главред сообщила ранее сегодня.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе Google
, который владеет видеосервисом, закрытые каналы нарушили условия использования. Там подчеркнули, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе".
"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", — добавили в корпорации.
В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".
"На этот раз они сочли "попыткой обойти ограничения" приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал "наказание" за надуманные "нарушения норм сообщества" — за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам. Мы не в первый раз приглашаем свою аудиторию на свой второй канал, но именно сегодня они приняли решение удалить оба канала. В это же самое время на YuoTube спокойно вещают антипрививочники, террористы и фашисты всех мастей. Они не раз впрямую говорили, что они нас пессимизируют и "не пущают", этого оказалось мало — мы росли, несмотря на их "непущание", теперь вот нас просто удалили. Это полноценное объявление медийной войны России
со стороны Германии", — заявила главный редактор.
Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры.
Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.
В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга
отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке якобы из-за несоответствия техническим критериям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ
на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент
принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.
Владимир Путин
, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.