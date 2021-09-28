https://ria.ru/20210928/simonyan-1752231511.html

Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной

Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной - РИА Новости, 28.09.2021

Симоньян назвала закрытие YouTube немецких каналов RT медийной войной

Решение видеосервиса YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила РИА Новости главный... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:16

2021-09-28T21:16

2021-09-28T23:19

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Решение видеосервиса YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила РИА Новости главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.О блокировке этих двух каналов главред сообщила ранее сегодня.Как заявили РИА Новости в пресс-службе Google, который владеет видеосервисом, закрытые каналы нарушили условия использования. Там подчеркнули, что "у YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе"."RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", — добавили в корпорации.В свою очередь Симоньян, заметила, что "четкие", по мнению YouTube, правила, нигде ими самими не прописаны".Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". В ведомстве подчеркнули, что действия администрации YouTube рассматривают как акт цензуры.Там также напомнили, что в случае игнорирования требования разблокировать каналы YouTube грозит штраф до миллиона рублей, при повторном отказе — до трех миллионов.В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке якобы из-за несоответствия техническим критериям.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

https://ria.ru/20210305/germaniya-1600075632.html

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в мире, германия, маргарита симоньян, россия