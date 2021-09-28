13:03 28.09.2021 (обновлено: 13:50 28.09.2021)
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
В Кремле сожалеют об уходе 87-летнего Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
© Фото : предоставлено ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус"Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт
© Фото : предоставлено ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, (относимся) с сожалением, но время идет... И, конечно же, понятно, что Ширвиндт много-много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал. Мы все желаем ему искренне здоровья, счастья, и конечно, его авторитет всегда будет жить в этом театре", - ответил Песков журналистам.
В семье Ширвиндта подтвердили РИА Новости информацию о том, что он собирается уходить с поста.
"Александр Анатольевич собирается уходить с поста художественного руководителя Театра Сатиры. Он плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.
Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.