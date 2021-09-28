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В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры - РИА Новости, 28.09.2021

В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:03

2021-09-28T13:03

2021-09-28T13:50

культура

москва

театр сатиры (москва)

театр

михаил ширвиндт

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В семье Ширвиндта подтвердили РИА Новости информацию о том, что он собирается уходить с поста."Александр Анатольевич собирается уходить с поста художественного руководителя Театра Сатиры. Он плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.

https://ria.ru/20200622/1573283470.html

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