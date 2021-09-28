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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/shirvindt-1752150346.html
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:03
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культура
москва
театр сатиры (москва)
театр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В семье Ширвиндта подтвердили РИА Новости информацию о том, что он собирается уходить с поста."Александр Анатольевич собирается уходить с поста художественного руководителя Театра Сатиры. Он плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
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москва, театр сатиры (москва), театр, михаил ширвиндт
13:03 28.09.2021 (обновлено: 13:50 28.09.2021)
 
В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

В Кремле сожалеют об уходе 87-летнего Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

© Фото : предоставлено ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус"Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : предоставлено ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра Сатиры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, (относимся) с сожалением, но время идет... И, конечно же, понятно, что Ширвиндт много-много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал. Мы все желаем ему искренне здоровья, счастья, и конечно, его авторитет всегда будет жить в этом театре", - ответил Песков журналистам.
В семье Ширвиндта подтвердили РИА Новости информацию о том, что он собирается уходить с поста.
"Александр Анатольевич собирается уходить с поста художественного руководителя Театра Сатиры. Он плохо себя чувствует", - сказала собеседница агентства.
Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
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