Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/shalyapin-1752147002.html
"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт
"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт - РИА Новости, 28.09.2021
"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт
Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:03
2021-09-28T14:03
шоубиз
знаменитости
отношения
прохор шаляпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749579675_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_171b2b8de51177db7a6e5a7798805f25.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается исключительно с состоятельными женщинами старше себя.Он добавил, что спокойно делится подробностями личной жизни, иногда может "придуриться" или подыграть.Шаляпин добавил, что некоторые вещи происходят по-настоящему, например, его супруга Татьяна Девис действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии после свадьбы.
https://ria.ru/20210921/kopenkina-1751193348.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749579675_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_bd9105ae413fc9f8c6435a340dc81dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, отношения, прохор шаляпин
14:03 28.09.2021
 
"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт

Прохор Шаляпин ответил на обвинения в отношениях с богатыми женщинами постарше

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается исключительно с состоятельными женщинами старше себя.

"А что такого? Я из нищеты и наконец что-то увидел в этой жизни. Для кого-то это смех, но не стоит забывать, что 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен Богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно – так хочется ответить", – сказал Шаляпин.

Он добавил, что спокойно делится подробностями личной жизни, иногда может "придуриться" или подыграть.

"То, что я троллю глупых баб, куриц… Я понял, что у нас в стране много умных женщин – девочек, девушек, бабушек. Возраст, кстати, не всегда говорит об интеллекте. Иногда бывает, что женщина нажила морщин, но совершенно не нажила ума. Так или иначе, троллить я буду и дальше", – сказал Прохор.

Шаляпин добавил, что некоторые вещи происходят по-настоящему, например, его супруга Татьяна Девис действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии после свадьбы.
Лариса Копенкина - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:39Шоубиз
Бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина выходит замуж
 
ШоубизЗнаменитостиотношенияПрохор Шаляпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния