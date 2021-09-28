"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт
Прохор Шаляпин ответил на обвинения в отношениях с богатыми женщинами постарше
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается исключительно с состоятельными женщинами старше себя.
"А что такого? Я из нищеты и наконец что-то увидел в этой жизни. Для кого-то это смех, но не стоит забывать, что 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен Богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно – так хочется ответить", – сказал Шаляпин.
Он добавил, что спокойно делится подробностями личной жизни, иногда может "придуриться" или подыграть.
"То, что я троллю глупых баб, куриц… Я понял, что у нас в стране много умных женщин – девочек, девушек, бабушек. Возраст, кстати, не всегда говорит об интеллекте. Иногда бывает, что женщина нажила морщин, но совершенно не нажила ума. Так или иначе, троллить я буду и дальше", – сказал Прохор.
Шаляпин добавил, что некоторые вещи происходят по-настоящему, например, его супруга Татьяна Девис действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии после свадьбы.
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