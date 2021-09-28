https://ria.ru/20210928/shalyapin-1752147002.html

"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт

"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт - РИА Новости, 28.09.2021

"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин отреагировал на хейт

Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:03

2021-09-28T14:03

2021-09-28T14:03

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отношения

прохор шаляпин

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Прохор Шаляпин в YouTube-интервью каналу "Тата Тут" отреагировал на обвинения в выборе своих пассий. Многие поклонники подозревают, что певец встречается исключительно с состоятельными женщинами старше себя.Он добавил, что спокойно делится подробностями личной жизни, иногда может "придуриться" или подыграть.Шаляпин добавил, что некоторые вещи происходят по-настоящему, например, его супруга Татьяна Девис действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии после свадьбы.

https://ria.ru/20210921/kopenkina-1751193348.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, отношения, прохор шаляпин