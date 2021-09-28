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https://ria.ru/20210928/seks-rabstvo-1752191615.html
Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство
Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство - РИА Новости, 28.09.2021
Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство
Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:39
2021-09-28T17:03
происшествия
тюмень
москва
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина из Тюмени разместила в интернете информацию о продаже ребенка за миллион рублей. После этого они приехали в Москву для передачи девочки."Сделка" проходила в гостинице в рамках оперативных мероприятий, женщину задержали, когда она получила деньги и отдала ребенка покупателю.В ходе следствия она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Карпикова пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения.
https://ria.ru/20201009/rebenok-1579012861.html
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происшествия, тюмень, москва, россия
16:39 28.09.2021 (обновлено: 17:03 28.09.2021)
 
Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство

Суд приговорил к пяти годам колонии тюменку, пытавшуюся продать дочь в сексуальное рабство

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина из Тюмени разместила в интернете информацию о продаже ребенка за миллион рублей. После этого они приехали в Москву для передачи девочки.
Кадры задержания женщины, обвиняемой в продаже новорожденной дочери - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 13:32
В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей
"Сделка" проходила в гостинице в рамках оперативных мероприятий, женщину задержали, когда она получила деньги и отдала ребенка покупателю.
В ходе следствия она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Карпикова пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 14:18
Жительница Красноярского края получила срок за продажу детей в рабство
 
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