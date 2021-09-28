https://ria.ru/20210928/seks-rabstvo-1752191615.html

Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство

Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство - РИА Новости, 28.09.2021

Суд вынес приговор тюменке, пытавшейся продать дочь в сексуальное рабство

Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:39

2021-09-28T16:39

2021-09-28T17:03

происшествия

тюмень

москва

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Татьяну Карпикову, которую обвиняли в продаже несовершеннолетней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина из Тюмени разместила в интернете информацию о продаже ребенка за миллион рублей. После этого они приехали в Москву для передачи девочки."Сделка" проходила в гостинице в рамках оперативных мероприятий, женщину задержали, когда она получила деньги и отдала ребенка покупателю.В ходе следствия она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Карпикова пояснила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения.

https://ria.ru/20201009/rebenok-1579012861.html

https://ria.ru/20210810/rabstvo-1745186922.html

тюмень

москва

россия

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происшествия, тюмень, москва, россия