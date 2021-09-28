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В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате" - РИА Новости, 28.09.2021
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:25
2021-09-28T17:25
в мире
киев
франция
ангела меркель
андрей ермак
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как этого не хочет РФ.Глава офиса главы государства Андрей Ермак накануне заявил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в "нормандском формате" состоялась еще до завершения полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это (саммит в "нормандском формате" – ред.) пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить. Единственная возможность, если госпожа Меркель и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон сильно будут настаивать на проведении такого саммита", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, киев, франция, ангела меркель, андрей ермак, россия, алексей арестович
17:25 28.09.2021
 
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"

Советник офиса Зеленского Арестович назвал саммит в "нормандском формате" маловероятным

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как этого не хочет РФ.
Глава офиса главы государства Андрей Ермак накануне заявил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в "нормандском формате" состоялась еще до завершения полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это (саммит в "нормандском формате" – ред.) пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить. Единственная возможность, если госпожа Меркель и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон сильно будут настаивать на проведении такого саммита", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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В миреКиевФранцияАнгела МеркельАндрей ЕрмакРоссияАлексей Арестович
 
 
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