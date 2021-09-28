https://ria.ru/20210928/sammit-1752200130.html
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате" - РИА Новости, 28.09.2021
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:25
2021-09-28T17:25
2021-09-28T17:25
в мире
киев
франция
ангела меркель
андрей ермак
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как этого не хочет РФ.Глава офиса главы государства Андрей Ермак накануне заявил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в "нормандском формате" состоялась еще до завершения полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это (саммит в "нормандском формате" – ред.) пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить. Единственная возможность, если госпожа Меркель и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон сильно будут настаивать на проведении такого саммита", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749595311.html
киев
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, франция, ангела меркель, андрей ермак, россия, алексей арестович
В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"
Советник офиса Зеленского Арестович назвал саммит в "нормандском формате" маловероятным