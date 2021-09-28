https://ria.ru/20210928/sammit-1752200130.html

В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"

В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате" - РИА Новости, 28.09.2021

В офисе Зеленского оценили шансы провести саммит в "нормандском формате"

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:25

2021-09-28T17:25

2021-09-28T17:25

в мире

киев

франция

ангела меркель

андрей ермак

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает маловероятным проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, так как этого не хочет РФ.Глава офиса главы государства Андрей Ермак накануне заявил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в "нормандском формате" состоялась еще до завершения полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель."Мяч на стороне РФ, я не думаю, что они на это (саммит в "нормандском формате" – ред.) пойдут. Не вижу реальных основании для них такую встречу проводить. Единственная возможность, если госпожа Меркель и президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон сильно будут настаивать на проведении такого саммита", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749595311.html

киев

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, франция, ангела меркель, андрей ермак, россия, алексей арестович