https://ria.ru/20210928/sammit-1752147836.html
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате" - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
Пока особыми результатами подготовки саммита в "нормандском формате" похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:51
2021-09-28T12:51
2021-09-28T12:51
в мире
киев
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дмитрий песков
ангела меркель
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пока особыми результатами подготовки саммита в "нормандском формате" похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. ... Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла", - сказал Песков журналистам.В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. …Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что нормандский саммит надо провести до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.В Кремле считают, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Ангеле Меркель, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что саммит в "нормандском формате" не удастся провести до ухода с поста Меркель.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749595311.html
https://ria.ru/20210902/donbass-1748355632.html
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в мире, киев, франция, дмитрий песков, ангела меркель, минские соглашения, россия
В Кремле оценили перспективы проведения саммита в "нормандском формате"
Песков заявил о риске не успеть провести саммит в "нормандском формате" до ухода Меркель
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Пока особыми результатами подготовки саммита в "нормандском формате" похвастаться нельзя, а встреча ради встречи не нужна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. ... Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла", - сказал Песков журналистам.
В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева
, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. …Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что нормандский саммит надо провести до ухода Ангелы Меркель
с поста канцлера Германии
.
В Кремле считают, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Ангеле Меркель, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что саммит в "нормандском формате" не удастся провести до ухода с поста Меркель.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине
существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии
лидеры Германии, России
, Украины и Франции
впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе
.
Предыдущий саммит прошел в Париже
9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.