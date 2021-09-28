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Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы - РИА Новости, 28.09.2021
Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
Рыба не только богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней депрессией. Каким недорогим видам рыбы можно... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:09
2021-09-28T04:09
2021-09-28T04:09
общество
андрей бобровский
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Рыба не только богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней депрессией. Каким недорогим видам рыбы можно отдать предпочтение, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.По его словам, рыбные блюда должны быть на нашем столе три-четыре раза в неделю. Рыба очень полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы, уточнил врач.В пищевом плане, продолжил он, рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. При этом совершенно не обязательно покупать дорогие сорта.Диетолог добавил, что в сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана, а это вещество способствует выработке человеческим организмом серотонина, который называют "гормоном хорошего настроения"."В период осенних ненастий, осенней хандры употребляйте рыбу, улучшайте таким образом настроение", – посоветовал Андрей Бобровский.По его мнению, замороженная рыба безопаснее так называемой охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной."Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения. Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки", – предупредил диетолог в интервью радио Sputnik.Поэтому, считает врач, лучше покупать замороженную рыбу и самостоятельно размораживать."Когда вы покупаете замороженную рыбу, вы точно знаете: на ночь поставили (размораживаться, – ред.), на следующий день приготовили", – заключил Андрей Бобровский.
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общество, андрей бобровский
Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
Диетолог Бобровский посоветовал обратить внимание на сельдь, скумбрию и сардины
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Рыба не только богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней депрессией. Каким недорогим видам рыбы можно отдать предпочтение, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский
.
По его словам, рыбные блюда должны быть на нашем столе три-четыре раза в неделю. Рыба очень полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы, уточнил врач.
В пищевом плане, продолжил он, рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. При этом совершенно не обязательно покупать дорогие сорта.
"Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька", – сказал Андрей Бобровский.
Диетолог добавил, что в сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана, а это вещество способствует выработке человеческим организмом серотонина, который называют "гормоном хорошего настроения".
"В период осенних ненастий, осенней хандры употребляйте рыбу, улучшайте таким образом настроение", – посоветовал Андрей Бобровский.
По его мнению, замороженная рыба безопаснее так называемой охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной.
"Рыба, которая долго и хорошо замораживалась, является более безопасной с пищевой точки зрения. Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки", – предупредил диетолог в интервью радио Sputnik.
Поэтому, считает врач, лучше покупать замороженную рыбу и самостоятельно размораживать.
"Когда вы покупаете замороженную рыбу, вы точно знаете: на ночь поставили (размораживаться, – ред.), на следующий день приготовили", – заключил Андрей Бобровский.