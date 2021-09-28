Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/rubka-1752137782.html
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса - РИА Новости, 28.09.2021
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса
Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:05
2021-09-28T12:09
происшествия
приморский край
генеральная прокуратура рф
владимир путин
леса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8d23d2df35dc75ccf0d22cd885a43faf.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости."Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проведены масштабные проверки в Приморском крае, где вскрыто необоснованное продление договоров аренды лесных участков, повлекшее незаконные рубки лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основании материалов прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)."Дополнительные проверочные мероприятия по аналогичным фактам природоохранной прокуратурой продолжены, по их итогам будет рассчитан окончательный размер ущерба", - отмечают в ведомстве.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород.
https://ria.ru/20210513/vyrubka-1732062965.html
https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_71296734717a75e0301d1ca453610ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, генеральная прокуратура рф, владимир путин, леса, россия
12:05 28.09.2021 (обновлено: 12:09 28.09.2021)
 
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса

Дела о нелегальной рубке леса с ущербом более миллиарда рублей возбудили в Приморском крае

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.
"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проведены масштабные проверки в Приморском крае, где вскрыто необоснованное продление договоров аренды лесных участков, повлекшее незаконные рубки лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Незаконная вырубка лесных насаждений на территории Абанского лесничества в Красноярском крае
13 мая, 06:57
Экс-чиновника из Красноярского края заподозрили в незаконной вырубке леса
Отмечается, что на основании материалов прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
"Дополнительные проверочные мероприятия по аналогичным фактам природоохранной прокуратурой продолжены, по их итогам будет рассчитан окончательный размер ущерба", - отмечают в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород.
Вид на тайгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:00Специальный репортаж
Лесная братия. Кто варварски вырубает русскую тайгу
 
ПроисшествияПриморский крайГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЛесаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния