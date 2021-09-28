https://ria.ru/20210928/rubka-1752137782.html
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса - РИА Новости, 28.09.2021
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса
Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:05
2021-09-28T12:05
2021-09-28T12:09
происшествия
приморский край
генеральная прокуратура рф
владимир путин
леса
россия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости."Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проведены масштабные проверки в Приморском крае, где вскрыто необоснованное продление договоров аренды лесных участков, повлекшее незаконные рубки лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основании материалов прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)."Дополнительные проверочные мероприятия по аналогичным фактам природоохранной прокуратурой продолжены, по их итогам будет рассчитан окончательный размер ущерба", - отмечают в ведомстве.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород.
https://ria.ru/20210513/vyrubka-1732062965.html
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происшествия, приморский край, генеральная прокуратура рф, владимир путин, леса, россия
12:05 28.09.2021 (обновлено: 12:09 28.09.2021)
В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса
Дела о нелегальной рубке леса с ущербом более миллиарда рублей возбудили в Приморском крае