https://ria.ru/20210928/rubka-1752137782.html

В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса

В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса - РИА Новости, 28.09.2021

В Приморском крае возбудили дела о нелегальных рубках леса

Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:05

2021-09-28T12:05

2021-09-28T12:09

происшествия

приморский край

генеральная прокуратура рф

владимир путин

леса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/26/1557542670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8d23d2df35dc75ccf0d22cd885a43faf.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей возбуждены в Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости."Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проведены масштабные проверки в Приморском крае, где вскрыто необоснованное продление договоров аренды лесных участков, повлекшее незаконные рубки лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основании материалов прокуратуры следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)."Дополнительные проверочные мероприятия по аналогичным фактам природоохранной прокуратурой продолжены, по их итогам будет рассчитан окончательный размер ущерба", - отмечают в ведомстве.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года установить запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины ценных пород.

https://ria.ru/20210513/vyrubka-1732062965.html

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, генеральная прокуратура рф, владимир путин, леса, россия