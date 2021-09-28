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Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"
Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила" - РИА Новости, 28.09.2021
Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"
Искусственный интеллект установил, что Питер Пауль Рубенс не является автором "Самсона и Далилы" из собрания лондонской Национальной галереи, сообщает the... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:44
2021-09-28T15:44
2021-09-28T15:44
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живопись
питер пауль рубенс
новости культуры
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект установил, что Питер Пауль Рубенс не является автором "Самсона и Далилы" из собрания лондонской Национальной галереи, сообщает the Guardian. Алгоритм сравнил полотно с 148 другими работами фламандского мастера и постановил, что с вероятностью 91 процент картина не принадлежит кисти художника. Эксперты давно сомневались в подлинности картины. Рубенс писал "Самсона и Далилу" в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображен библейский эпизод. Самсон засыпает на коленях своей любовницы Далилы. В это время ему состригают волосы, в которых была заключена необычайная сила героя.В 1640 полотно пропало. Оно было обнаружено только в 1929. Его подлинность устанавливал Людвиг Бурхард. Уже после его смерти в 1960 году выяснилось, что эксперт не всегда правильно приписывал авторство картинам и выдавал сертификаты ради коммерческих целей. В 1980 году Национальная галерея приобрела "Самсона и Далилу" за рекордную для того времени сумму — 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 6,6 миллионам фунтов стерлингов. Критики ранее указывали на то, что цвета картины нехарактерны для палитры Рубенса. К тому же само изображение отличается от двух копий полотна, сделанных современниками живописца. "Мы ждем, когда будет опубликована полная версия исследования, чтобы можно было должным образом оценить все доказательства. Пока что либо комментировать невозможно", — заявил представитель Национальной галереи.
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живопись, питер пауль рубенс, новости культуры, искусство, лондонская национальная галерея, музеи
Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"
Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Искусственный интеллект установил, что Питер Пауль Рубенс не является автором "Самсона и Далилы" из собрания лондонской Национальной галереи, сообщает
the Guardian.
Алгоритм сравнил полотно с 148 другими работами фламандского мастера и постановил, что с вероятностью 91 процент картина не принадлежит кисти художника.
"Я была шокирована. Мы повторили эксперименты, чтобы проверить, не совершили ли ошибку. Однако всегда результат был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более чем 90 процентов", — говорит Карина Поповичи, проводившая исследование.
Эксперты давно сомневались в подлинности картины.
Рубенс писал "Самсона и Далилу" в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображен библейский эпизод. Самсон засыпает на коленях своей любовницы Далилы. В это время ему состригают волосы, в которых была заключена необычайная сила героя.
В 1640 полотно пропало. Оно было обнаружено только в 1929. Его подлинность устанавливал Людвиг Бурхард. Уже после его смерти в 1960 году выяснилось, что эксперт не всегда правильно приписывал авторство картинам и выдавал сертификаты ради коммерческих целей.
В 1980 году Национальная галерея приобрела "Самсона и Далилу" за рекордную для того времени сумму — 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 6,6 миллионам фунтов стерлингов.
Критики ранее указывали на то, что цвета картины нехарактерны для палитры Рубенса. К тому же само изображение отличается от двух копий полотна, сделанных современниками живописца.
"Мы ждем, когда будет опубликована полная версия исследования, чтобы можно было должным образом оценить все доказательства. Пока что либо комментировать невозможно", — заявил представитель Национальной галереи.