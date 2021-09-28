https://ria.ru/20210928/rubens-1752146429.html

Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"

Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила" - РИА Новости, 28.09.2021

Искусственный интеллект признал подделкой полотно Рубенса "Самсон и Далила"

Искусственный интеллект установил, что Питер Пауль Рубенс не является автором "Самсона и Далилы" из собрания лондонской Национальной галереи, сообщает the... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:44

2021-09-28T15:44

2021-09-28T15:44

культура

живопись

питер пауль рубенс

новости культуры

искусство

лондонская национальная галерея

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149769/21/1497692155_0:649:6001:4024_1920x0_80_0_0_ecdd49c7349c7f3298c2986097ebf369.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект установил, что Питер Пауль Рубенс не является автором "Самсона и Далилы" из собрания лондонской Национальной галереи, сообщает the Guardian. Алгоритм сравнил полотно с 148 другими работами фламандского мастера и постановил, что с вероятностью 91 процент картина не принадлежит кисти художника. Эксперты давно сомневались в подлинности картины. Рубенс писал "Самсона и Далилу" в 1608 — 1609 годах для своего антверпенского патрона Николааса Рококса. На картине изображен библейский эпизод. Самсон засыпает на коленях своей любовницы Далилы. В это время ему состригают волосы, в которых была заключена необычайная сила героя.В 1640 полотно пропало. Оно было обнаружено только в 1929. Его подлинность устанавливал Людвиг Бурхард. Уже после его смерти в 1960 году выяснилось, что эксперт не всегда правильно приписывал авторство картинам и выдавал сертификаты ради коммерческих целей. В 1980 году Национальная галерея приобрела "Самсона и Далилу" за рекордную для того времени сумму — 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 6,6 миллионам фунтов стерлингов. Критики ранее указывали на то, что цвета картины нехарактерны для палитры Рубенса. К тому же само изображение отличается от двух копий полотна, сделанных современниками живописца. "Мы ждем, когда будет опубликована полная версия исследования, чтобы можно было должным образом оценить все доказательства. Пока что либо комментировать невозможно", — заявил представитель Национальной галереи.

https://ria.ru/20210917/gogh-1750527553.html

https://ria.ru/20210928/haaning-1752120584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

живопись, питер пауль рубенс, новости культуры, искусство, лондонская национальная галерея, музеи