https://ria.ru/20210928/rt-1752219624.html

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления - РИА Новости, 28.09.2021

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:21

2021-09-28T19:21

2021-09-28T21:16

в мире

маргарита симоньян

youtube

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.В своем Telegram-канале она подчеркнула, что, по данным измерительной платформы Tubular Labs, канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle и "других немецких гигантов". В июне он набрал 21 миллион просмотров."Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России "Дойче Велле" и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", — подчеркнула Симоньян.Она также выступила за введение санкций против самого видеосервиса YouTube, "хотя бы из самоуважения".Информацию об удалении каналов RT DE и DFP без права восстановления подтвердила и руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.В июле стало известно, что медиарегулятор Люксембурга отказался выдать RT лицензию на вещание на немецком языке якобы из-за несоответствия техническим критериям.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что решение не имеет прецедентов. По ее словам, "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия Sputnik и RT.Владимир Путин, комментируя этот документ, поздравил журналистов изданий с результативной работой. При этом он отметил, что ситуация говорит об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

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в мире, маргарита симоньян, youtube