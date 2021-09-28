https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html

Леонида Волкова объявили в розыск

Леонида Волкова объявили в розыск - РИА Новости, 28.09.2021

Леонида Волкова объявили в розыск

Соратник Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД РФ, его ищут по статье Уголовного кодекса, следует из данных сайта ведомства. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:05

2021-09-28T17:05

2021-09-28T17:08

россия

происшествия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Соратник Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД РФ, его ищут по статье Уголовного кодекса, следует из данных сайта ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении на сайте.

https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), леонид волков, фонд борьбы с коррупцией