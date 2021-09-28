https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html
Леонида Волкова объявили в розыск
Леонида Волкова объявили в розыск - РИА Новости, 28.09.2021
Леонида Волкова объявили в розыск
Соратник Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД РФ, его ищут по статье Уголовного кодекса, следует из данных сайта ведомства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:05
2021-09-28T17:05
2021-09-28T17:08
россия
происшествия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Соратник Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД РФ, его ищут по статье Уголовного кодекса, следует из данных сайта ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), леонид волков, фонд борьбы с коррупцией
17:05 28.09.2021 (обновлено: 17:08 28.09.2021)
Леонида Волкова объявили в розыск
МВД объявило в розыск соратника Навального Леонида Волкова