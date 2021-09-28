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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/rostov-1752201312.html
В Ростовской области загруженность коек для больных COVID-19 достигла 90%
В Ростовской области загруженность коек для больных COVID-19 достигла 90% - РИА Новости, 28.09.2021
В Ростовской области загруженность коек для больных COVID-19 достигла 90%
Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Ростовской области составила около 90%, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:31
2021-09-28T17:34
распространение коронавируса
ростовская область
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Ростовской области составила около 90%, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании штаба по противодействию коронавирусу.По его информации, на сегодняшний день на долечивании с диагнозом коронавиурс находится 11 672 человека, из них в стационарах Ростовской области более 4 тысяч человек. "Загруженность коечного фонда возросла, и в настоящий момент составляет около 90%", - сказал он.Кобзев уточнил, что в связи с ростом числа пациентов на стационарном лечении коечный фонд для больных коронавирусом в области был расширен до 4549 коек, что составляет 107,8% от норматива. Все койки, по его словам, обеспечены кислородом в полной мере.Прививки от COVID-19 сделали более 1,5 миллиона человек, из них завершили вакцинацию около 1,4 миллиона. По данным Кобзева, иммунная прослойка в регионе составляет около 60%.По данным на вторник, в Ростовской области зарегистрировано 137 643 случая заболевания коронавирусом, из них 483 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, умерли 6750. Лечение в стационарах получают 4112 пациентов, из которых 398 находятся на ИВЛ.
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ростовская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
17:31 28.09.2021 (обновлено: 17:34 28.09.2021)
 
В Ростовской области загруженность коек для больных COVID-19 достигла 90%

Загруженность коек для больных COVID-19 в Ростовской области достигла 90 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Ростовской области составила около 90%, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании штаба по противодействию коронавирусу.
По его информации, на сегодняшний день на долечивании с диагнозом коронавиурс находится 11 672 человека, из них в стационарах Ростовской области более 4 тысяч человек. "Загруженность коечного фонда возросла, и в настоящий момент составляет около 90%", - сказал он.
Кобзев уточнил, что в связи с ростом числа пациентов на стационарном лечении коечный фонд для больных коронавирусом в области был расширен до 4549 коек, что составляет 107,8% от норматива. Все койки, по его словам, обеспечены кислородом в полной мере.
Прививки от COVID-19 сделали более 1,5 миллиона человек, из них завершили вакцинацию около 1,4 миллиона. По данным Кобзева, иммунная прослойка в регионе составляет около 60%.
По данным на вторник, в Ростовской области зарегистрировано 137 643 случая заболевания коронавирусом, из них 483 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 119 220 человек, умерли 6750. Лечение в стационарах получают 4112 пациентов, из которых 398 находятся на ИВЛ.
 
Распространение коронавирусаРостовская областьЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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