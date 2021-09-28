12:37 28.09.2021 (обновлено: 12:46 28.09.2021)
Путин поздравил виолончелиста Ролдугина с 70-летием
Путин в поздравлении с юбилеем отметил вклад Ролдугина в сбережение культурного достояния
© РИА Новости / Александр Оленев / Перейти в фотобанкПресс-конференция музыканта Сергея Ролдугина в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил виолончелиста Сергея Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что его отличает стремление внести вклад в сбережение культурного достояния РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Виолончелист, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н.А.Римского-Корсакова, народный артист России Сергей Ролдугин отмечает 70-летие.
"Вас, прославленного виолончелиста, дирижёра с мировым именем, блестящего педагога и организатора, отличает преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, поддержать и достойно воспитать молодые таланты, открыть им путь к вершинам исполнительского мастерства", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал Ролдугину вдохновения, успехов в творчестве, в большой благотворительной, общественной работе и здоровья.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что он внес большой вклад в развитие отечественной культуры и воспитал множество ярких музыкантов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Благодаря вам в Санкт-Петербурге был открыт Дом музыки, который стал центром притяжения для молодых талантов. Многие годы вы помогаете своим воспитанникам делать первые шаги к успеху, открываете миру ярких исполнителей", - добавляется в телеграмме Мишустина.