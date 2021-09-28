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Путин поздравил виолончелиста Ролдугина с 70-летием

Путин поздравил виолончелиста Ролдугина с 70-летием - РИА Новости, 28.09.2021

Путин поздравил виолончелиста Ролдугина с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил виолончелиста Сергея Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что его отличает стремление внести вклад в сбережение... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:37

2021-09-28T12:37

2021-09-28T12:46

культура

владимир путин

сергей ролдугин

музыка

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил виолончелиста Сергея Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что его отличает стремление внести вклад в сбережение культурного достояния РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Виолончелист, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н.А.Римского-Корсакова, народный артист России Сергей Ролдугин отмечает 70-летие.Президент также пожелал Ролдугину вдохновения, успехов в творчестве, в большой благотворительной, общественной работе и здоровья.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что он внес большой вклад в развитие отечественной культуры и воспитал множество ярких музыкантов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

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владимир путин, сергей ролдугин, музыка, россия, михаил мишустин