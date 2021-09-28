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Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав
Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав - РИА Новости, 28.09.2021
Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав
Жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, могут лишить родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:33
2021-09-28T13:37
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, могут лишить родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.Ранее сообщалось, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет обвиняется в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину. Дети были направлены в медицинские учреждения, а младшего ребенка (полуторагодовалую девочку) направили в Дом ребенка."Иск о лишении родительских прав матери в настоящее время готовится от Центра содействия семейному воспитанию", - сообщает аппарат детского омбудсмена.Отмечается, что в настоящее время мальчик 8 лет находится в Детской городской больнице в связи с появлением признаков ОРВИ. Он будет находиться в больнице приблизительно до конца недели. Девочка 6 лет находится в Детской городской больнице с диагнозом сахарный диабет, ей потребуется длительное лечение. Состояние здоровья у третьего ребенка нормальное."На этой неделе самый младший ребенок будет переведен из приемного отделения Дома ребенка в Центр содействия семейному воспитанию. Туда же поступят после выздоровления остальные дети. Все дети будут жить вместе в одной группе, не разлучаясь друг с другом", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210901/sud-1748215608.html
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
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происшествия, санкт-петербург
13:33 28.09.2021 (обновлено: 13:37 28.09.2021)
 
Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав

Петербурженку, избивавшую детей и державшую на цепи, хотят лишить родительских прав

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, могут лишить родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.
Ранее сообщалось, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет обвиняется в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину. Дети были направлены в медицинские учреждения, а младшего ребенка (полуторагодовалую девочку) направили в Дом ребенка.
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"Иск о лишении родительских прав матери в настоящее время готовится от Центра содействия семейному воспитанию", - сообщает аппарат детского омбудсмена.
Отмечается, что в настоящее время мальчик 8 лет находится в Детской городской больнице в связи с появлением признаков ОРВИ. Он будет находиться в больнице приблизительно до конца недели. Девочка 6 лет находится в Детской городской больнице с диагнозом сахарный диабет, ей потребуется длительное лечение. Состояние здоровья у третьего ребенка нормальное.
"На этой неделе самый младший ребенок будет переведен из приемного отделения Дома ребенка в Центр содействия семейному воспитанию. Туда же поступят после выздоровления остальные дети. Все дети будут жить вместе в одной группе, не разлучаясь друг с другом", - отмечается в сообщении.
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