https://ria.ru/20210928/roditelskie_prava-1752156931.html

Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав

Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав - РИА Новости, 28.09.2021

Петербурженку, державшую детей на цепи, хотят лишить родительских прав

Жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, могут лишить родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:33

2021-09-28T13:33

2021-09-28T13:37

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, могут лишить родительских прав, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка.Ранее сообщалось, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет обвиняется в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину. Дети были направлены в медицинские учреждения, а младшего ребенка (полуторагодовалую девочку) направили в Дом ребенка."Иск о лишении родительских прав матери в настоящее время готовится от Центра содействия семейному воспитанию", - сообщает аппарат детского омбудсмена.Отмечается, что в настоящее время мальчик 8 лет находится в Детской городской больнице в связи с появлением признаков ОРВИ. Он будет находиться в больнице приблизительно до конца недели. Девочка 6 лет находится в Детской городской больнице с диагнозом сахарный диабет, ей потребуется длительное лечение. Состояние здоровья у третьего ребенка нормальное."На этой неделе самый младший ребенок будет переведен из приемного отделения Дома ребенка в Центр содействия семейному воспитанию. Туда же поступят после выздоровления остальные дети. Все дети будут жить вместе в одной группе, не разлучаясь друг с другом", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210901/sud-1748215608.html

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург