Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210928/remont-1752201819.html
Ремонт дороги Городец — Кантаурово завершат в начале октября
Ремонт дороги Городец — Кантаурово завершат в начале октября - РИА Новости, 28.09.2021
Ремонт дороги Городец — Кантаурово завершат в начале октября
Ремонт последнего из четырех участков дороги Городец – Зиняки – Кантаурово в Нижегородской области планируют завершить в начале октября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:33
2021-09-28T17:33
нижегородская область
общество
шахунья
городец
глеб никитин
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Ремонт последнего из четырех участков дороги Городец – Зиняки – Кантаурово в Нижегородской области планируют завершить в начале октября, сообщает пресс-служба правительства региона.Работы, которые стартовали в 2020 году, велись в четыре этапа: в прошлом году был отремонтирован участок длиной почти 17,5 километра, в нынешнем – еще три общей протяженностью более 21 километра.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги в Городецком и Борском районах было выделено около 330 миллионов рублей."Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволяет нам восстанавливать и приводить в нормативное состояние самые важные дороги в регионе. В данном случае речь идет о дороге, которая является частью маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. И во время ремонта, который в этом году длился два месяца, автомобилисты писали мне в Instagram о сложностях. Но восстанавливать дорогу нужно было обязательно. За 14 лет покрытие довольно серьезно деформировалось, образовалась высокая колея", - цитирует пресс-служба слова Никитина.На этой неделе комиссия Главного управления автомобильных дорог примет в эксплуатацию последний отремонтированный участок протяженностью более 6,5 километра. "В следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" подрядчики начнут обновлять трассу Городец – Ковернино. Она служит для ковернинских автомобилистов выездом к трассе Нижний Новгород – Шахунья – Киров", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20210922/poezd-1751350095.html
https://ria.ru/20210920/vystavka-1751035624.html
шахунья
городец
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, шахунья, городец, глеб никитин, киров
17:33 28.09.2021
 
Ремонт дороги Городец — Кантаурово завершат в начале октября

Ремонт дороги Городец — Кантаурово в Нижегородской области завершат в начале октября

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Ремонт последнего из четырех участков дороги Городец – Зиняки – Кантаурово в Нижегородской области планируют завершить в начале октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы, которые стартовали в 2020 году, велись в четыре этапа: в прошлом году был отремонтирован участок длиной почти 17,5 километра, в нынешнем – еще три общей протяженностью более 21 километра.
Передвижной консультационно-диагностический центр - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:09Нижегородская область
"Поезда здоровья" объехали почти 340 поселений Нижегородской области
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги в Городецком и Борском районах было выделено около 330 миллионов рублей.
"Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволяет нам восстанавливать и приводить в нормативное состояние самые важные дороги в регионе. В данном случае речь идет о дороге, которая является частью маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. И во время ремонта, который в этом году длился два месяца, автомобилисты писали мне в Instagram о сложностях. Но восстанавливать дорогу нужно было обязательно. За 14 лет покрытие довольно серьезно деформировалось, образовалась высокая колея", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
На этой неделе комиссия Главного управления автомобильных дорог примет в эксплуатацию последний отремонтированный участок протяженностью более 6,5 километра. "В следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" подрядчики начнут обновлять трассу Городец – Ковернино. Она служит для ковернинских автомобилистов выездом к трассе Нижний Новгород – Шахунья – Киров", - добавил Никитин.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 19:06Нижегородская область
В Нижегородском художественном музее открылась выставка русского авангарда
 
Нижегородская областьОбществоШахуньяГородецГлеб НикитинКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния