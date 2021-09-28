Ремонт дороги Городец — Кантаурово завершат в начале октября
Ремонт дороги Городец — Кантаурово в Нижегородской области завершат в начале октября
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Ремонт последнего из четырех участков дороги Городец – Зиняки – Кантаурово в Нижегородской области планируют завершить в начале октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы, которые стартовали в 2020 году, велись в четыре этапа: в прошлом году был отремонтирован участок длиной почти 17,5 километра, в нынешнем – еще три общей протяженностью более 21 километра.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги в Городецком и Борском районах было выделено около 330 миллионов рублей.
"Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволяет нам восстанавливать и приводить в нормативное состояние самые важные дороги в регионе. В данном случае речь идет о дороге, которая является частью маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. И во время ремонта, который в этом году длился два месяца, автомобилисты писали мне в Instagram о сложностях. Но восстанавливать дорогу нужно было обязательно. За 14 лет покрытие довольно серьезно деформировалось, образовалась высокая колея", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
На этой неделе комиссия Главного управления автомобильных дорог примет в эксплуатацию последний отремонтированный участок протяженностью более 6,5 километра. "В следующем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" подрядчики начнут обновлять трассу Городец – Ковернино. Она служит для ковернинских автомобилистов выездом к трассе Нижний Новгород – Шахунья – Киров", - добавил Никитин.