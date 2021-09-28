https://ria.ru/20210928/razumkov-1752238968.html

Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"

Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается" - РИА Новости, 28.09.2021

Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:17

2021-09-28T23:17

2021-09-28T23:17

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европа

верховная рада украины

дмитрий разумков

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры."В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш".

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751554764.html

украина

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в мире, украина, европа, верховная рада украины, дмитрий разумков