https://ria.ru/20210928/razumkov-1752238968.html
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается" - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T23:17
2021-09-28T23:17
2021-09-28T23:17
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верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры."В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш".
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в мире, украина, европа, верховная рада украины, дмитрий разумков
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"
Глава Рады Разумков: на Украине диктаторство не появится, так как Киев идет путем Европы