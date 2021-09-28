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Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается" - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T23:17
2021-09-28T23:17
в мире
украина
европа
верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры."В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш".
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в мире, украина, европа, верховная рада украины, дмитрий разумков
23:17 28.09.2021
 
Глава Рады рассказал, почему на Украине диктаторство "не приживается"

Глава Рады Разумков: на Украине диктаторство не появится, так как Киев идет путем Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что на Украине диктаторство "не приживается", и тому уже есть примеры.
"В Украине диктаторство не приживается, и есть примеры. Ну как примеры, они немного уехали: кто в Ростов, кто еще куда-то. Это теоретически возможно на просторах Украины, но в краткосрочном промежутке времени, и плохо заканчивается. Поэтому я уверен, что Украина таким путем не пойдет. Украина идет путем Европы. Я думаю, что никакому президенту это не удастся сделать", - заявил Разумков в эфире телеканала "Наш".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 06:14
В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию
 
В миреУкраинаЕвропаВерховная Рада УкраиныДмитрий Разумков
 
 
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