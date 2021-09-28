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МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона - РИА Новости, 28.09.2021
МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:26
2021-09-28T05:27
в мире
япония
кндр (северная корея)
пхеньян
мид японии‎
тосимицу мотэги
есихидэ суга
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ТОКИО, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и безопасности как для самой страны, так и для международного сообщества в целом.Мотэги также подчеркнул, что "последние действия Северной Кореи, в том числе повторяющиеся пуски баллистических и других ракет, являются угрозой миру и безопасности региона и Японии, а также представляют серьезную угрозу для международного сообщества в целом"."На прошлой неделе я встретился с главами МИД Южной Кореи и США, в ходе которой мы подтвердили дальнейшее взаимодействие между нашими странами для расширения дипломатических усилий в направлении полной денуклеаризации Северной Кореи", - добавил глава МИД Японии.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.В связи с пуском премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил ответственным ведомствам предпринять все необходимые меры по сбору и анализу информации относительно последнего пуска КНДР неопознанного снаряда, а также подтвердить безопасность морского и авиационного сообщения.Как заявил японский премьер журналистам, "существует высокая вероятность того, что выпущенный снаряд КНДР является баллистической ракетой".Агентство Киодо утверждает, что он упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20210928/otnosheniya-1752097139.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), пхеньян, мид японии‎, тосимицу мотэги, есихидэ суга
05:26 28.09.2021 (обновлено: 05:27 28.09.2021)
 
МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона

Глава МИД Японии Мотэги заявил, что действия Пхеньяна представляют угрозу для мира

© AP Photo / Shizuo KambayashiГлава МИД Японии Мотэги
Глава МИД Японии Мотэги - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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ТОКИО, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и безопасности как для самой страны, так и для международного сообщества в целом.
"Сегодня, около 06.20 утра (00.20 мск) Северная Корея провела пуск снаряда, который может являться баллистической ракетой. Пуск был произведен с территории страны в восточном направлении. Детали пуска в настоящее время анализируются", - заявил глава МИД в ходе пресс-конференции во вторник.
Мотэги также подчеркнул, что "последние действия Северной Кореи, в том числе повторяющиеся пуски баллистических и других ракет, являются угрозой миру и безопасности региона и Японии, а также представляют серьезную угрозу для международного сообщества в целом".
"На прошлой неделе я встретился с главами МИД Южной Кореи и США, в ходе которой мы подтвердили дальнейшее взаимодействие между нашими странами для расширения дипломатических усилий в направлении полной денуклеаризации Северной Кореи", - добавил глава МИД Японии.
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Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
В связи с пуском премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил ответственным ведомствам предпринять все необходимые меры по сбору и анализу информации относительно последнего пуска КНДР неопознанного снаряда, а также подтвердить безопасность морского и авиационного сообщения.
Как заявил японский премьер журналистам, "существует высокая вероятность того, что выпущенный снаряд КНДР является баллистической ракетой".
Агентство Киодо утверждает, что он упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 01:26
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)ПхеньянМИД Японии‎Тосимицу МотэгиЕсихидэ Суга
 
 
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