https://ria.ru/20210928/raketa-1752100502.html

МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона

МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона - РИА Новости, 28.09.2021

МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:26

2021-09-28T05:26

2021-09-28T05:27

в мире

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

мид японии‎

тосимицу мотэги

есихидэ суга

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ТОКИО, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и безопасности как для самой страны, так и для международного сообщества в целом.Мотэги также подчеркнул, что "последние действия Северной Кореи, в том числе повторяющиеся пуски баллистических и других ракет, являются угрозой миру и безопасности региона и Японии, а также представляют серьезную угрозу для международного сообщества в целом"."На прошлой неделе я встретился с главами МИД Южной Кореи и США, в ходе которой мы подтвердили дальнейшее взаимодействие между нашими странами для расширения дипломатических усилий в направлении полной денуклеаризации Северной Кореи", - добавил глава МИД Японии.Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.В связи с пуском премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил ответственным ведомствам предпринять все необходимые меры по сбору и анализу информации относительно последнего пуска КНДР неопознанного снаряда, а также подтвердить безопасность морского и авиационного сообщения.Как заявил японский премьер журналистам, "существует высокая вероятность того, что выпущенный снаряд КНДР является баллистической ракетой".Агентство Киодо утверждает, что он упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

https://ria.ru/20210928/otnosheniya-1752097139.html

https://ria.ru/20210928/raketa-1752094848.html

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), пхеньян, мид японии‎, тосимицу мотэги, есихидэ суга