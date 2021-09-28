05:26 28.09.2021 (обновлено: 05:27 28.09.2021)
МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
Глава МИД Японии Мотэги заявил, что действия Пхеньяна представляют угрозу для мира
© AP Photo / Shizuo KambayashiГлава МИД Японии Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя утренний пуск КНДР неопознанного снаряда, заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и безопасности как для самой страны, так и для международного сообщества в целом.
"Сегодня, около 06.20 утра (00.20 мск) Северная Корея провела пуск снаряда, который может являться баллистической ракетой. Пуск был произведен с территории страны в восточном направлении. Детали пуска в настоящее время анализируются", - заявил глава МИД в ходе пресс-конференции во вторник.
Мотэги также подчеркнул, что "последние действия Северной Кореи, в том числе повторяющиеся пуски баллистических и других ракет, являются угрозой миру и безопасности региона и Японии, а также представляют серьезную угрозу для международного сообщества в целом".
"На прошлой неделе я встретился с главами МИД Южной Кореи и США, в ходе которой мы подтвердили дальнейшее взаимодействие между нашими странами для расширения дипломатических усилий в направлении полной денуклеаризации Северной Кореи", - добавил глава МИД Японии.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
В связи с пуском премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил ответственным ведомствам предпринять все необходимые меры по сбору и анализу информации относительно последнего пуска КНДР неопознанного снаряда, а также подтвердить безопасность морского и авиационного сообщения.
Как заявил японский премьер журналистам, "существует высокая вероятность того, что выпущенный снаряд КНДР является баллистической ракетой".
Агентство Киодо утверждает, что он упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.