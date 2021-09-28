https://ria.ru/20210928/putin-1752170139.html

Путин заявил, что расходы на социальные цели будут расти

Путин заявил, что расходы на социальные цели будут расти - РИА Новости, 28.09.2021

Путин заявил, что расходы на социальные цели будут расти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы расходы на социальные цели в России будут расти, на этом надо сконцентрировать силы и ресурсы. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:40

2021-09-28T14:40

2021-09-28T14:50

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы расходы на социальные цели в России будут расти, на этом надо сконцентрировать силы и ресурсы.По его словам, надо реализовать потенциал бюджета на ближайшую трехлетку как бюджета развития, мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышении доходов граждан."В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти. Я прошу руководителей правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов страны исходить из приоритета достижения национальных целей, которые мы поставили перед собой, сконцентрировать необходимо на этой задаче все необходимые силы и ресурсы", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

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россия

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2021

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общество, владимир путин, россия