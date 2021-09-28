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Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021
Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии в связи с заключением Будапештом газового контракта с "Газпромом" РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:16
2021-09-28T00:16
2021-09-28T00:16
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии в связи с заключением Будапештом газового контракта с "Газпромом"Ранее Украина раскритиковала Будапешт из-за нового контракта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал это ударом со стороны Будапешта и заявил, что Киев отреагирует "соответствующе". При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения страны в сфере энергетики."В Европе угроз от Киева никто не боится - и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, Венгрия успешно блокировала контакты Киева с НАТО и может не ограничиться этим. При этом Украина не имеет никакого отношения к контракту между Россией и Венгрией, указал Пушков."Украина уже надоела половине Европы со своими претензиями, а ее "соответствующие" угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны", - заключил сенатор.В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752041920.html
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
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в мире, украина, венгрия, алексей пушков, газпром, петер сийярто, дмитрий кулеба, россия
Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с "Газпромом"
Сенатор Пушков: Венгрия не испугается угроз Украины из-за нового контракта с "Газпромом"