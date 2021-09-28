https://ria.ru/20210928/primore-1752226837.html
В Приморье учителя накажут после отказа выпустить ребенка в туалет
В Приморье учителя накажут после отказа выпустить ребенка в туалет - РИА Новости, 28.09.2021
В Приморье учителя накажут после отказа выпустить ребенка в туалет
Учителя и директора школы №19 города Артема привлекут к ответственности после инцидента с ребенком, который оконфузился при одноклассниках после того, как его... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:28
2021-09-28T20:28
2021-09-28T20:28
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Учителя и директора школы №19 города Артема привлекут к ответственности после инцидента с ребенком, который оконфузился при одноклассниках после того, как его не отпустили с урока в туалет, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа.Ранее в соцсетях появилась информация, что в средней школе №19 города Артема произошел инцидент на уроке биологии. По словам мамы одного из учеников, учительница не отпустила с урока пятиклассника в туалет, ребенок не смог дотерпеть до перемены. У многих одноклассников ситуация вызвала смех, хотя нашлись и те, кто заступился за товарища. Инцидент вызвал резонанс. Начальник управления образования администрации Артемовского городского округа Наталья Макиенко сообщила РИА Новости, что в школе организована служебная проверка, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы."Сегодня в школе специалисты городского управления образования встретились с учеником и его мамой, родителями других учеников и педагогом, ставшим участником инцидента. На встрече также присутствовали директор школы и классный руководитель пятиклассников... Директор и учитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в администрации, добавив, что "ребенку, с согласия мамы, окажут психологическую помощь".По словам собеседника агентства, выяснилось, что о случившемся на уроке по собственной инициативе рассказала одна из родительниц одноклассника. "Но мама ученика не давала своего согласия на факт огласки ситуации в социальных сетях, и в управлении образования напомнили, что подобные решения принимают исключительно родители или законные представители детей", - отметил представитель муниципалитета.Он добавил, что в ближайшее время также состоится совещание с директорами школ Артемовского городского округа "для исключения подобных ситуаций в будущем".
https://ria.ru/20200208/1564427288.html
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общество, артёмовский городской округ, россия
В Приморье учителя накажут после отказа выпустить ребенка в туалет
Учителя в Приморье, не отпустившего пятиклассника в туалет, привлекут к ответственности
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Учителя и директора школы №19 города Артема привлекут к ответственности после инцидента с ребенком, который оконфузился при одноклассниках после того, как его не отпустили с урока в туалет, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в средней школе №19 города Артема произошел инцидент на уроке биологии. По словам мамы одного из учеников, учительница не отпустила с урока пятиклассника в туалет, ребенок не смог дотерпеть до перемены. У многих одноклассников ситуация вызвала смех, хотя нашлись и те, кто заступился за товарища. Инцидент вызвал резонанс. Начальник управления образования администрации Артемовского городского округа Наталья Макиенко сообщила РИА Новости, что в школе организована служебная проверка, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы.
"Сегодня в школе специалисты городского управления образования встретились с учеником и его мамой, родителями других учеников и педагогом, ставшим участником инцидента. На встрече также присутствовали директор школы и классный руководитель пятиклассников... Директор и учитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в администрации, добавив, что "ребенку, с согласия мамы, окажут психологическую помощь".
По словам собеседника агентства, выяснилось, что о случившемся на уроке по собственной инициативе рассказала одна из родительниц одноклассника. "Но мама ученика не давала своего согласия на факт огласки ситуации в социальных сетях, и в управлении образования напомнили, что подобные решения принимают исключительно родители или законные представители детей", - отметил представитель муниципалитета.
Он добавил, что в ближайшее время также состоится совещание с директорами школ Артемовского
городского округа "для исключения подобных ситуаций в будущем".