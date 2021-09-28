https://ria.ru/20210928/prigovor-1752107190.html

Экс-координатору хабаровского штаба Навального* дали условный срок

Экс-координатору хабаровского штаба Навального* дали условный срок - РИА Новости, 28.09.2021

Экс-координатору хабаровского штаба Навального* дали условный срок

Бывший координатор штаба Навального* в Хабаровске Алексей Ворсин осужден на три года лишения свободы условно, суд признал его организатором несогласованных... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:43

2021-09-28T08:43

2021-09-28T08:43

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Бывший координатор штаба Навального* в Хабаровске Алексей Ворсин осужден на три года лишения свободы условно, суд признал его организатором несогласованных митингов, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города."Алексей Ворсин признан виновным в совершении преступления по ст.212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - ред.) ему назначено наказание - три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, которая после вступления приговора в законную силу отменяется. Если не будет обжалований, то в течение 10 суток со дня вынесения", - рассказал представитель суда.Представитель суда также отметил, что наказание предусматривает осужденному встать на учет, не менять на время срока наказания места жительства, регистрацию и место работы без предварительного уведомления соответствующих органов. Один раз в месяц Ворсин обязан отмечаться.По заявлению адвоката Ворсина Виталия Тыхты журналистам, "с решением суда они не согласны", но "прокурор просил два года реального срока, это, конечно, хоть и маленькая, но удача".Ранее сообщалось, что Ворсин до суда был заключен под домашний арест. Его обвиняли в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митингов. По новой статье о деятельности экстремистской организации его не судили, поскольку вменяемые ему действия имели место до вступления в силу нового закона.По версии следствия, на обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушения правил митинга). Кроме того, в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге". По заявлению адвоката Ворсина Андрея Битюцкого, его обвинили "за твит об акции 23 января". Ворсин в январе был осужден на 11 суток за неповиновение полиции 26 декабря 2020 года. Тогда во время несогласованного мероприятия полиция пыталась задержать журналиста одного из СМИ, но координатор хабаровского штаба Навального* увез его на своем автомобиле, сообщали агентству в Центральном районном суде Хабаровска. Кроме того, за призывы к несогласованной акции 23 января суд оштрафовал Ворсина на 150 тысяч рублей.* "Штабы Навального" признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/organizatsii-1744729728.html

https://ria.ru/20210826/obysk-1747352978.html

хабаровск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск