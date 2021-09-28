https://ria.ru/20210928/predlozheniya-1752130316.html

Предложения кировского губернатора включили в перечень поручений президента

Предложения кировского губернатора включили в перечень поручений президента - РИА Новости, 28.09.2021

Предложения кировского губернатора включили в перечень поручений президента

Ряд предложений, внесенных губернатором Кировской области, руководителем комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорем Васильевым и кировскими... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:23

2021-09-28T11:23

2021-09-28T11:23

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кировская область

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Ряд предложений, внесенных губернатором Кировской области, руководителем комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорем Васильевым и кировскими педагогами, включены в перечень поручений президента РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа 2021 года. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на развитие и совершенствование сферы образования."Необходимость изменений по разным аспектам образовательной деятельности обсуждалась в Кировской области на дискуссионной площадке, инициированной главой региона, с участием руководителей школ, учителей, родительского актива. Вопросы, прозвучавшие в ходе дискуссии, Васильев обозначил и на совещаниях высшего уровня – под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в перечень поручений, утвержденных главой государства, в частности, включена инициатива, с которой по просьбе директоров кировских школ обратился к руководству страны губернатор Кировской области, – о включении в программу капремонта учебных заведений их оснащения мебелью и оборудованием за счёт средств федерального бюджета. Как отметил Васильев, это позволит одновременно с обновлением школьных зданий создавать и новую современную образовательную среду.Кроме того, в перечень поручений главы государства включена инициатива Васильева о сокращении сроков строительства и реконструкции школ. "Получила поддержку президента и инициатива губернатора Кировской области об исключении из законодательства понятия "образовательная услуга", о чем много лет говорили сами педагоги: воспитание ребенка – процесс всеобъемлющий и непрерывный, его невозможно заключить в узкие рамки термина "услуга". Ответственность за проработку этого вопроса президент России возложил персонально на Васильева", - подчеркивается в сообщении.В перечень поручений вошел и пункт о совершенствовании системы оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста – эту тему на дискуссионной площадке в Кирове также поднимали педагоги региона в ходе разговора о повышении престижа профессии.Министерству просвещения РФ совместно с органами исполнительной власти регионов глава государства поручил обеспечить разработку и представление предложений по определению модели "Школа полного дня" – проекта, который уже реализуется в Кировской области и о котором на высшем уровне рассказал Васильев. В "Школе полного дня" дети после уроков занимаются самоподготовкой в сопровождении педагогов, посещают кружки, секции. Также по инициативе Васильева, которую поддержало министерство просвещения РФ, в школах страны открываются мини-технопарки (Кванториумы), что позволяет организовать полноценное дополнительное образование в условиях "Школы полного дня".Кроме того, в числе поручений президента – "проанализировать опыт создания в сельской местности и малых городах многофункциональных образовательных центров" с физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктурой, библиотеками и иными социальными объектами. О целесообразности создания таких центров говорил Васильев, обсуждая с кировскими педагогами особую роль образовательных учреждений на селе, где каждая школа по определению является местом притяжения, следовательно, на ее базе можно развивать досуговые активности – при соблюдении всех норм законодательства."Крайне важно, что президент слышит и поддерживает инициативы регионов, педагогического сообщества. Учителя работают непосредственно с детьми и видят в деталях существующие в современной школе проблемы и недостатки, предлагают варианты решений. Уверен, что исполнение поручений главы государства позволит вывести систему российского образования на качественно новый уровень, поднять престиж педагогической профессии и ценность педагогического труда", - цитирует пресс-служба слова Васильева.

https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html

https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748361684.html

https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html

https://ria.ru/20210729/infrastruktura-1743472806.html

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общество, кировская область, владимир путин, совет федерации рф, татьяна голикова, киров, россия