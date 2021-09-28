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В Махачкале загорелась автозаправка

В Махачкале загорелась автозаправка - РИА Новости, 28.09.2021

В Махачкале загорелась автозаправка

Пожар произошёл на АЗС в Махачкале, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:55

2021-09-28T10:55

2021-09-28T11:39

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Пожар произошёл на АЗС в Махачкале, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.К тушению пожара привлечены 26 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара - 26 "квадратов""Угрозы взрыва на автозаправочной станции, где произошёл пожар, нет", – сказал собеседник агентства.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.По данным ГУМЧС, установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение.

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан