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В Махачкале загорелась автозаправка
В Махачкале загорелась автозаправка - РИА Новости, 28.09.2021
В Махачкале загорелась автозаправка
Пожар произошёл на АЗС в Махачкале, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:55
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происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Пожар произошёл на АЗС в Махачкале, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.К тушению пожара привлечены 26 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара - 26 "квадратов""Угрозы взрыва на автозаправочной станции, где произошёл пожар, нет", – сказал собеседник агентства.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.По данным ГУМЧС, установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
10:55 28.09.2021 (обновлено: 11:39 28.09.2021)
 
В Махачкале загорелась автозаправка

При пожаре на АЗС в Махачкале пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Пожар произошёл на АЗС в Махачкале, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.

"В 10.11 от службы 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале, по улице Акушинского, 12 на АЗС произошел пожар", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 26 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара - 26 "квадратов"
"Угрозы взрыва на автозаправочной станции, где произошёл пожар, нет", – сказал собеседник агентства.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"В 10.34 – ликвидация открытого горения, в 10.55 – полная ликвидация на площади 26 "квадратов". Пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговое отделение РКБ Махачкалы", – говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы к газовой цистерне, которое распространилось на складское помещение.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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