https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"

На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.09.2021

На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"

Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:46

2021-09-28T05:46

2021-09-28T11:16

в мире

украина

венгрия

словакия

сербия

газпром

геннадий москаль

турецкий поток

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.Он напомнил, что Украина покупает реверсный газ у Словакии, хотя у той "нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра". "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2"?" — задался вопросом Москаль.Экс-губернатор отметил, что по "Турецкому потоку" газ пойдет в Венгрию, Болгарию и Сербию. "Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?" – сказал Москаль.Накануне "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Топливо пойдет по "Турецкому потоку" в обход Украины: через Сербию Будапешт будет будут получать 3,5 миллиарда кубометров, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября."Турецкий поток" проложен по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок в Турцию, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября, ввести его в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Объемы поставок еще в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752047430.html

украина

венгрия

словакия

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в мире, украина, венгрия, словакия, сербия, газпром, геннадий москаль, турецкий поток, северный поток — 2