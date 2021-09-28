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На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"
На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.09.2021
На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"
Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T05:46
2021-09-28T11:16
в мире
украина
венгрия
словакия
сербия
газпром
геннадий москаль
турецкий поток
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.Он напомнил, что Украина покупает реверсный газ у Словакии, хотя у той "нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра". "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2"?" — задался вопросом Москаль.Экс-губернатор отметил, что по "Турецкому потоку" газ пойдет в Венгрию, Болгарию и Сербию. "Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?" – сказал Москаль.Накануне "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Топливо пойдет по "Турецкому потоку" в обход Украины: через Сербию Будапешт будет будут получать 3,5 миллиарда кубометров, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября."Турецкий поток" проложен по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок в Турцию, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября, ввести его в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Объемы поставок еще в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
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в мире, украина, венгрия, словакия, сербия, газпром, геннадий москаль, турецкий поток, северный поток — 2
05:46 28.09.2021 (обновлено: 11:16 28.09.2021)
 
На Украине назвали угрозу, которая серьезнее "Северного потока — 2"

Генерал Москаль назвал "Турецкий поток" более угрожающим Украине, чем "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" представляет для экономики Украины большую угрозу, чем "Северный поток — 2", заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
Он напомнил, что Украина покупает реверсный газ у Словакии, хотя у той "нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра".
"Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток — 2"?" — задался вопросом Москаль.
Экс-губернатор отметил, что по "Турецкому потоку" газ пойдет в Венгрию, Болгарию и Сербию.
"Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока — 2". Так у кого мы будем покупать?" – сказал Москаль.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Накануне "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Топливо пойдет по "Турецкому потоку" в обход Украины: через Сербию Будапешт будет будут получать 3,5 миллиарда кубометров, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября.
"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок в Турцию, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершили в начале сентября, ввести его в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Объемы поставок еще в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
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В миреУкраинаВенгрияСловакияСербияГазпромГеннадий МоскальТурецкий потокСеверный поток — 2
 
 
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