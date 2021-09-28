https://ria.ru/20210928/potentsial-1752093626.html

Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста

Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста - РИА Новости, 28.09.2021

Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста

Несмотря на то, что волатильность на валютном рынке всегда достаточно высока, есть валюты, на рост которых этой сенью вполне можно рассчитывать, это швейцарский РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:16

2021-09-28T01:16

2021-09-28T01:16

экономика

сша

оаэ

санкт-петербургский государственный университет

александр казанский

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что волатильность на валютном рынке всегда достаточно высока, есть валюты, на рост которых этой сенью вполне можно рассчитывать, это швейцарский франк, чешская крона, а также новозеландский доллар, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Росту этих валют способствует устойчивое развитие экономик этих стран, а также хороший инвестиционный климат, объясняет эксперт. Также хорошо могут себя проявить и такие "экзотические" валюты, как израильский шекель, южнокорейская вона, а также дирхам ОАЭ, добавляет он.Перспективы же роста "традиционных" доллара и евро в краткосрочном плане Казанский считает сомнительными из-за низких процентных ставок по этим валютам и неясности будущего программы количественного смягчения в США.

https://ria.ru/20210924/rubl-1751553141.html

сша

оаэ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, оаэ, санкт-петербургский государственный университет, александр казанский