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Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста
Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста - РИА Новости, 28.09.2021
Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста
Несмотря на то, что волатильность на валютном рынке всегда достаточно высока, есть валюты, на рост которых этой сенью вполне можно рассчитывать, это швейцарский РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:16
2021-09-28T01:16
экономика
сша
оаэ
санкт-петербургский государственный университет
александр казанский
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что волатильность на валютном рынке всегда достаточно высока, есть валюты, на рост которых этой сенью вполне можно рассчитывать, это швейцарский франк, чешская крона, а также новозеландский доллар, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Росту этих валют способствует устойчивое развитие экономик этих стран, а также хороший инвестиционный климат, объясняет эксперт. Также хорошо могут себя проявить и такие "экзотические" валюты, как израильский шекель, южнокорейская вона, а также дирхам ОАЭ, добавляет он.Перспективы же роста "традиционных" доллара и евро в краткосрочном плане Казанский считает сомнительными из-за низких процентных ставок по этим валютам и неясности будущего программы количественного смягчения в США.
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экономика, сша, оаэ, санкт-петербургский государственный университет, александр казанский
01:16 28.09.2021
 
Россиянам рассказали о валютах с высоким потенциалом роста

Экономист Казанский посоветовал вкладываться в швейцарский франк и чешскую крону

© Flickr / dirk.olbertzШвейцарские франки
Швейцарские франки - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Flickr / dirk.olbertz
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на то, что волатильность на валютном рынке всегда достаточно высока, есть валюты, на рост которых этой сенью вполне можно рассчитывать, это швейцарский франк, чешская крона, а также новозеландский доллар, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
Росту этих валют способствует устойчивое развитие экономик этих стран, а также хороший инвестиционный климат, объясняет эксперт. Также хорошо могут себя проявить и такие "экзотические" валюты, как израильский шекель, южнокорейская вона, а также дирхам ОАЭ, добавляет он.
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Перспективы же роста "традиционных" доллара и евро в краткосрочном плане Казанский считает сомнительными из-за низких процентных ставок по этим валютам и неясности будущего программы количественного смягчения в США.
 
ЭкономикаСШАОАЭСанкт-Петербургский государственный университетАлександр Казанский
 
 
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