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МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии - РИА Новости, 28.09.2021
МИД Украины вызвал посла Венгрии
Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома", сообщил во вторник... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:11
2021-09-28T11:19
в мире
венгрия
мид украины
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома", сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.Ранее агентство Блумберг сообщило, что посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром"."МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям."Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.
https://ria.ru/20210927/gaz-1752064876.html
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в мире, венгрия, мид украины, природный газ, украина, европа, газпром, россия, олег николенко
11:11 28.09.2021 (обновлено: 11:19 28.09.2021)
 
МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за газового контракта Будапешта и "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома", сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром".
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"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".
По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.
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В миреВенгрияМИД УкраиныПриродный газУкраинаЕвропаГазпромРоссияОлег Николенко
 
 
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