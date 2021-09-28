https://ria.ru/20210928/posol-1752128586.html

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии - РИА Новости, 28.09.2021

МИД Украины вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома", сообщил во вторник... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:11

2021-09-28T11:11

2021-09-28T11:19

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома", сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.Ранее агентство Блумберг сообщило, что посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром"."МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям."Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.

https://ria.ru/20210927/gaz-1752064876.html

https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

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