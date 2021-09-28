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Франция вернет посла в США
Франция вернет посла в США - РИА Новости, 28.09.2021
Франция вернет посла в США
Французский посол, отозванный ранее в Париж из-за дипломатического кризиса в отношениях Франции и США, вернется в Вашингтон 29 сентября, заявил президент... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:49
2021-09-28T10:49
2021-09-28T11:02
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вашингтон (город)
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Французский посол, отозванный ранее в Париж из-за дипломатического кризиса в отношениях Франции и США, вернется в Вашингтон 29 сентября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Посол Франции в Вашингтоне вернется туда завтра с четким мандатом на проведение дискуссий, чтобы установить условия новых обязательств", - сказал Макрон на пресс-конференции во вторник.Двадцать второго сентября президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе телефонного договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября. Также Макрон принял решение, что французский посол, отозванный для консультаций в Париж, вернется в Вашингтон.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
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в мире, париж, сша, вашингтон (город), франция, эммануэль макрон
10:49 28.09.2021 (обновлено: 11:02 28.09.2021)
Франция вернет посла в США
Президент Франции Макрон: посол вернется в США 29 сентября