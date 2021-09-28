https://ria.ru/20210928/port-1752103993.html
В Хабаровском крае модернизируют Охотский грузовой порт
В Хабаровском крае модернизируют Охотский грузовой порт - РИА Новости, 28.09.2021
В Хабаровском крае модернизируют Охотский грузовой порт
Грузооборот Охотского грузового порта в Хабаровском крае вырастет до 400 тонн в год, завершить модернизацию планируется к 2025 году, сообщает правительство... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:36
2021-09-28T07:36
2021-09-28T07:43
экономика
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Грузооборот Охотского грузового порта в Хабаровском крае вырастет до 400 тонн в год, завершить модернизацию планируется к 2025 году, сообщает правительство региона."Благодаря модернизации Охотского торгового порта его грузооборот вырастет со 120 до 400 тысяч тонн в год. Будущий резидент ТОР "Николаевск" вложит более 140 миллионов рублей в обновление причалов. Также в планах замена кранового оборудования, установка дополнительных мощностей в виде погрузчиков, подготовка площадки для приема и переработки рыбы", - сообщает ведомство.Отмечается, что инвестиционным советом при правительстве края принято решение о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" ООО "Охотский торговый порт" для реализации инвестпроекта по его модернизации. Все необходимые документы для внесения изменений в постановление правительства РФ о ТОР уже переданы в Минвостокразвития. Срок реализации проекта - 2022-2025 годы.Как пояснили в компании, модернизация позволит закрыть потребность в перевалке золотосодержащей руды через порт и одновременно закроет потребности района в доставке социально значимых грузов."Последние 30 лет причалы Охотского порта не обновлялись. Грузопоток сокращается, и если сейчас не приложить усилия к модернизации причалов, установке нового оборудования, порт не сможет принимать необходимые для жизни района объемы грузов. В том числе социальные, такие, как уголь", - рассказал директор ООО "Охотский торговый порт" Владислав Рехин.Площадь ТОР "Николаевск" - чуть более 100 гектаров, она увеличится на несколько десятков гектаров. На территории действует восемь резидентов. Основные виды деятельности: рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка, судоремонтное производство. Объем заявленных инвестиций составляет 2,7 миллиарда рублей, планируется создать 1 251 рабочее место. Фактически проинвестировано 4,9 миллиарда рублей, создано 828 рабочих мест.
https://ria.ru/20210902/port-1748304108.html
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экономика, хабаровский край, россия
07:36 28.09.2021 (обновлено: 07:43 28.09.2021)
В Хабаровском крае модернизируют Охотский грузовой порт
Грузооборот Охотского порта после модернизации вырастет до 400 тонн в год
ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости.
Грузооборот Охотского грузового порта в Хабаровском крае
вырастет до 400 тонн в год, завершить модернизацию планируется к 2025 году, сообщает правительство региона.
"Благодаря модернизации Охотского торгового порта его грузооборот вырастет со 120 до 400 тысяч тонн в год. Будущий резидент ТОР "Николаевск" вложит более 140 миллионов рублей в обновление причалов. Также в планах замена кранового оборудования, установка дополнительных мощностей в виде погрузчиков, подготовка площадки для приема и переработки рыбы", - сообщает ведомство.
Отмечается, что инвестиционным советом при правительстве края принято решение о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" ООО "Охотский торговый порт" для реализации инвестпроекта по его модернизации. Все необходимые документы для внесения изменений в постановление правительства РФ
о ТОР уже переданы в Минвостокразвития. Срок реализации проекта - 2022-2025 годы.
Как пояснили в компании, модернизация позволит закрыть потребность в перевалке золотосодержащей руды через порт и одновременно закроет потребности района в доставке социально значимых грузов.
"Последние 30 лет причалы Охотского порта не обновлялись. Грузопоток сокращается, и если сейчас не приложить усилия к модернизации причалов, установке нового оборудования, порт не сможет принимать необходимые для жизни района объемы грузов. В том числе социальные, такие, как уголь", - рассказал директор ООО "Охотский торговый порт" Владислав Рехин.
Площадь ТОР "Николаевск" - чуть более 100 гектаров, она увеличится на несколько десятков гектаров. На территории действует восемь резидентов. Основные виды деятельности: рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка, судоремонтное производство. Объем заявленных инвестиций составляет 2,7 миллиарда рублей, планируется создать 1 251 рабочее место. Фактически проинвестировано 4,9 миллиарда рублей, создано 828 рабочих мест.