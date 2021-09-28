https://ria.ru/20210928/polsha-1752177729.html

Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте

Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте - РИА Новости, 28.09.2021

Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте

Польша пока не платит штраф, наложенный на нее Европейской комиссией за эксплуатацию угольной шахты "Туров", заявил журналистам пресс-секретарь правительства... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:17

2021-09-28T15:17

2021-09-28T15:26

в мире

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751047077_0:168:3292:2020_1920x0_80_0_0_4c24596a3667b2eaf30c46573adce5da.jpg

ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Польша пока не платит штраф, наложенный на нее Европейской комиссией за эксплуатацию угольной шахты "Туров", заявил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер."Никакой платеж пока не совершен. Польша представила чешской стороне предложение. Завтра переговоры будут продолжены. Мы рассчитываем, что чешская сторона проявит добрую волю, чтобы это дело закрыть", - сказал Мюллер.Суд Евросоюза в Люксембурге 20 сентября обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров". По мнению суда, такой штраф должен заставить Польшу пересмотреть свое отношение к майскому постановлению суда о приостановке работы шахты. Штраф должен выплачиваться с момента уведомления Польши до выполнения судебного решения.В мае суд ЕС по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.

https://ria.ru/20210715/lgbt-1741390570.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, евросоюз