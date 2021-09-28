https://ria.ru/20210928/polsha-1752177729.html
Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте
Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте - РИА Новости, 28.09.2021
Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте
Польша пока не платит штраф, наложенный на нее Европейской комиссией за эксплуатацию угольной шахты "Туров", заявил журналистам пресс-секретарь правительства... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:17
2021-09-28T15:17
2021-09-28T15:26
в мире
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Польша пока не платит штраф, наложенный на нее Европейской комиссией за эксплуатацию угольной шахты "Туров", заявил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер."Никакой платеж пока не совершен. Польша представила чешской стороне предложение. Завтра переговоры будут продолжены. Мы рассчитываем, что чешская сторона проявит добрую волю, чтобы это дело закрыть", - сказал Мюллер.Суд Евросоюза в Люксембурге 20 сентября обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров". По мнению суда, такой штраф должен заставить Польшу пересмотреть свое отношение к майскому постановлению суда о приостановке работы шахты. Штраф должен выплачиваться с момента уведомления Польши до выполнения судебного решения.В мае суд ЕС по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.
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в мире, польша, евросоюз
15:17 28.09.2021 (обновлено: 15:26 28.09.2021)
Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией из-за ситуации на шахте
Польша не платит штраф, наложенный Еврокомиссией за эксплуатацию угольной шахты "Туров"