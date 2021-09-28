https://ria.ru/20210928/podderzhka-1752167115.html
В России запустили новый механизм поддержки бизнеса
В России запустили новый механизм поддержки бизнеса - РИА Новости, 28.09.2021
В России запустили новый механизм поддержки бизнеса
Минцифры РФ запускает новый механизм поддержки малых и средних предприятий (МСП), в рамках которого государство будет компенсировать половину стоимости лицензий РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:48
2021-09-28T14:48
2021-09-28T14:48
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ запускает новый механизм поддержки малых и средних предприятий (МСП), в рамках которого государство будет компенсировать половину стоимости лицензий российского программного обеспечения (ПО), сообщает пресс-служба министерства."Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса - компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям", - говорится в сообщении.Правительство РФ в начале июля сообщило об утверждении правил предоставления субсидий на закупку российского ПО для МСП - 50% от средней рыночной цены. Субсидии должны предоставляться напрямую разработчикам ПО, а их получатели должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы последние могли сократить издержки на приобретение софта."Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета)", - отметил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Министерство указывает, что подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного ПО. По словам Паршина, на реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 миллиардов рублей.А генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, слова которого также приводит пресс-служба, предположил, что по сниженной стоимости малым и средним предприятиям будет предложено более 400 тысяч лицензий на облачное программного обеспечение.
https://ria.ru/20210923/nalog-1751504003.html
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экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
В России запустили новый механизм поддержки бизнеса
Минцифры запустило механизм компенсации МСП половины стоимости лицензий российского ПО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ
запускает новый механизм поддержки малых и средних предприятий (МСП), в рамках которого государство будет компенсировать половину стоимости лицензий российского программного обеспечения (ПО), сообщает пресс-служба министерства.
"Минцифры России сообщает о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса - компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям", - говорится в сообщении.
Правительство РФ в начале июля сообщило об утверждении правил предоставления субсидий на закупку российского ПО для МСП - 50% от средней рыночной цены. Субсидии должны предоставляться напрямую разработчикам ПО, а их получатели должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы последние могли сократить издержки на приобретение софта.
"Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета)", - отметил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
Министерство указывает, что подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного ПО. По словам Паршина, на реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 миллиардов рублей.
А генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, слова которого также приводит пресс-служба, предположил, что по сниженной стоимости малым и средним предприятиям будет предложено более 400 тысяч лицензий на облачное программного обеспечение.