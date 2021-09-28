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Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров

Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров - РИА Новости, 28.09.2021

Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:30

2021-09-28T12:30

2021-09-28T12:30

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее – по 1 октября 2021 года)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период."С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тысяч московских пенсионеров", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html

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