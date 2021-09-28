Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210928/podarki-1752143144.html
Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров
Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров - РИА Новости, 28.09.2021
Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:30
2021-09-28T12:30
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее – по 1 октября 2021 года)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период."С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тысяч московских пенсионеров", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afe303077e62f2babcaafab6275e886c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:30 28.09.2021
 
Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров

Собянин продлил выдачу подарочных наборов для вакцинированных пенсионеров до конца года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для вакцинированных пенсионеров до конца 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца – до 31 декабря 2021 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее – по 1 октября 2021 года)", - говорится в сообщении.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 10:26Распространение коронавируса
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Отмечается, что в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период.
"С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 180 тысяч московских пенсионеров", - дополняется в сообщении.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
Лента новостейМолния