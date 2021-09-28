https://ria.ru/20210928/pistolet-1752103492.html
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия - РИА Новости, 28.09.2021
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия
Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:30
2021-09-28T07:30
2021-09-28T07:43
происшествия
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забайкальский край
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю.По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в понедельник вечером.В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего.
https://ria.ru/20210925/travmat-1751825065.html
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происшествия, чита, забайкальский край
07:30 28.09.2021 (обновлено: 07:43 28.09.2021)
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия
В Чите полиция приступила к розыску стрелявшего по автобусу из травматического оружия