https://ria.ru/20210928/pistolet-1752103492.html

В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия

В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия - РИА Новости, 28.09.2021

В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия

Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:30

2021-09-28T07:30

2021-09-28T07:43

происшествия

чита

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744654091_0:195:2983:1873_1920x0_80_0_0_e7f4da77da20f7a26387503f82c4c068.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю.По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в понедельник вечером.В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего.

https://ria.ru/20210925/travmat-1751825065.html

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чита, забайкальский край