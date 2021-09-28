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В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия - РИА Новости, 28.09.2021
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия
Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 28.09.2021
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю.По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в понедельник вечером.В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего.
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происшествия, чита, забайкальский край
07:30 28.09.2021 (обновлено: 07:43 28.09.2021)
 
В Чите неизвестный стрелял в автобус из травматического оружия

В Чите полиция приступила к розыску стрелявшего по автобусу из травматического оружия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпецавтомобиль полиции
Спецавтомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, стрелявшего в Чите по пассажирскому автобусу из травматического оружия, сообщили РИА Новости в МВД по Забайкальскому краю.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в понедельник вечером.
"Поступило сообщение, что в пассажирском автобусе повреждено боковое стекло. Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвел выстрел, предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса. На момент инцидента в автобусе находилось около 15 человек, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 22:47
В центре Сочи двух человек задержали за стрельбу из травматического оружия
 
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