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Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.09.2021
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:05
2021-09-28T23:45
россия
в мире
сша
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дональд трамп
япония
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится понятно, о чем думают ее участники, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге, что экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его."Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", -сказал источник агентству.
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россия, в мире, сша, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дональд трамп, япония
19:05 28.09.2021 (обновлено: 23:45 28.09.2021)
 
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом

Источник в МИД о красивой переводчице Путина: теперь знаем, о чем думают делегаты от США

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится понятно, о чем думают ее участники, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге, что экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его.
"Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", -сказал источник агентству.
 
РоссияВ миреСШАВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дональд ТрампЯпония
 
 
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