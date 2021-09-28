https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752217021.html
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.09.2021
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:05
2021-09-28T19:05
2021-09-28T23:45
россия
в мире
сша
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дональд трамп
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится понятно, о чем думают ее участники, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге, что экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его."Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", -сказал источник агентству.
россия
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_324:0:2877:1915_1920x0_80_0_0_1ab22c2b20d67bfae138794ca3248df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дональд трамп, япония
19:05 28.09.2021 (обновлено: 23:45 28.09.2021)
Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом
Источник в МИД о красивой переводчице Путина: теперь знаем, о чем думают делегаты от США