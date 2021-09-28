https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752217021.html

Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом

Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом - РИА Новости, 28.09.2021

Источник в МИД ответил на слова о красивой переводчице на встрече с Трампом

Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:05

2021-09-28T19:05

2021-09-28T23:45

россия

в мире

сша

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дональд трамп

япония

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Если американская делегация обращает внимание на внешность переводчицы российского президента Вадимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, то становится понятно, о чем думают ее участники, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге, что экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его."Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США", -сказал источник агентству.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, сша, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дональд трамп, япония