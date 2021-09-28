https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752210725.html

Путин намеренно говорил с Трампом через красивую переводчицу, заявили в США

Путин намеренно говорил с Трампом через красивую переводчицу, заявили в США - РИА Новости, 28.09.2021

Путин намеренно говорил с Трампом через красивую переводчицу, заявили в США

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:13

2021-09-28T18:13

2021-09-28T18:23

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россия

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его, пишет в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм."Когда началась встреча, (советник – ред.) Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", - приводит газета New York Times выдержки из книги Гришэм.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

https://ria.ru/20210905/tramp-1748731140.html

https://ria.ru/20210611/trump-1736556159.html

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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия