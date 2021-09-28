https://ria.ru/20210928/perestykovka-1752188699.html

Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина

Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина - РИА Новости, 28.09.2021

Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина

К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:25

2021-09-28T16:25

2021-09-28T18:47

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

тома песке

петр дубров

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса"."Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, запустили на орбиту 9 апреля. Изначально корабль причалил к модулю "Рассвет". Но этот порт необходимо было освободить для "Союза МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки первого художественного фильма на орбите "Вызов".В 15:21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от "Рассвета". Отлетев от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата в бытовой отсек и сфотографировал станцию с "Наукой", прибывшей в июле.В 16:04 "Союз" причалил к новому модулю.Перестыковки "Союзов" на орбитальных станциях экипажи выполняют в ручном режиме. Уже прошло 46 таких операций, в том числе 20 на МКС.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, командир станции японец Акихико Хосиде и Том Песке из Франции.

https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html

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Момент стыковки модуля МКС "Наука" и корабля "Союз" К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина. 2021-09-28T16:25 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, тома песке, петр дубров