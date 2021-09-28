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Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина
Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина - РИА Новости, 28.09.2021
Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина
К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:25
2021-09-28T18:47
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
тома песке
петр дубров
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса"."Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, запустили на орбиту 9 апреля. Изначально корабль причалил к модулю "Рассвет". Но этот порт необходимо было освободить для "Союза МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки первого художественного фильма на орбите "Вызов".В 15:21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от "Рассвета". Отлетев от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата в бытовой отсек и сфотографировал станцию с "Наукой", прибывшей в июле.В 16:04 "Союз" причалил к новому модулю.Перестыковки "Союзов" на орбитальных станциях экипажи выполняют в ручном режиме. Уже прошло 46 таких операций, в том числе 20 на МКС.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, командир станции японец Акихико Хосиде и Том Песке из Франции.
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60
Момент стыковки модуля МКС "Наука" и корабля "Союз"
К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина.
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, тома песке, петр дубров
16:25 28.09.2021 (обновлено: 18:47 28.09.2021)
 
Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина

Корабль "Союз МС-18" с именем "Ю. А. Гагарин" пристыковали к новому модулю МКС "Наука"

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
"Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, запустили на орбиту 9 апреля. Изначально корабль причалил к модулю "Рассвет". Но этот порт необходимо было освободить для "Союза МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки первого художественного фильма на орбите "Вызов".
В 15:21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от "Рассвета". Отлетев от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата в бытовой отсек и сфотографировал станцию с "Наукой", прибывшей в июле.
В 16:04 "Союз" причалил к новому модулю.
© Госкорпорация "Роскосмос"Кадр трансляции перестыковки транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" на МКС
Кадр трансляции перестыковки транспортного пилотируемого корабля Ю.А. Гагарин на МКС
© Госкорпорация "Роскосмос"
Кадр трансляции перестыковки транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" на МКС
Перестыковки "Союзов" на орбитальных станциях экипажи выполняют в ручном режиме. Уже прошло 46 таких операций, в том числе 20 на МКС.
Сейчас на станции работает 65-я экспедиция: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, командир станции японец Акихико Хосиде и Том Песке из Франции.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:26
Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийТома ПескеПетр Дубров
 
 
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