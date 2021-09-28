16:25 28.09.2021 (обновлено: 18:47 28.09.2021)
Экипаж МКС перестыковал корабль "Союз МС-18", названный в честь Гагарина
Корабль "Союз МС-18" с именем "Ю. А. Гагарин" пристыковали к новому модулю МКС "Наука"
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. К новому российскому модулю "Наука" Международной космической станции впервые пристыковали корабль "Союз", следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
"Союз МС-18", названный в честь Юрия Гагарина, запустили на орбиту 9 апреля. Изначально корабль причалил к модулю "Рассвет". Но этот порт необходимо было освободить для "Союза МС-19", который должен прилететь на станцию в октябре с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемки первого художественного фильма на орбите "Вызов".
Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021
«Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука. pic.twitter.com/EVWNXasC7Y
В 15:21 мск корабль с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от "Рассвета". Отлетев от МКС, Дубров перешел из спускаемого аппарата в бытовой отсек и сфотографировал станцию с "Наукой", прибывшей в июле.
В 16:04 "Союз" причалил к новому модулю.
© Госкорпорация "Роскосмос"Кадр трансляции перестыковки транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" на МКС
© Госкорпорация "Роскосмос"
Кадр трансляции перестыковки транспортного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" на МКС
Перестыковки "Союзов" на орбитальных станциях экипажи выполняют в ручном режиме. Уже прошло 46 таких операций, в том числе 20 на МКС.
Сейчас на станции работает 65-я экспедиция: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, командир станции японец Акихико Хосиде и Том Песке из Франции.