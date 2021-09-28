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На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход

На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход - РИА Новости, 28.09.2021

На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход

Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба пермского ГИБДД.Это... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:21

2021-09-28T07:21

2021-09-28T11:31

происшествия

пермь

авто

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ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости. Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба пермского ГИБДД.Это произошло на 50-м километре автодороги: самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении "Газель". Водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Трассу перекрыли в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, ведомство рекомендует использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в Екатеринбург.В региональном управлении СК сообщили о начале проверки."Проводится процессуальная проверка по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.

пермь

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2021

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Кадры с места обрушения моста в Пермском крае Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае. Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы. 2021-09-28T07:21 true PT0M22S

Следователи на месте обрушения моста в Перми СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи. По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека. Проводится проверка 2021-09-28T07:21 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, пермь, авто, видео