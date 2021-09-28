https://ria.ru/20210928/perekhod-1752102915.html
На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход
На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход - РИА Новости, 28.09.2021
На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход
Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба пермского ГИБДД.Это... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:21
2021-09-28T07:21
2021-09-28T11:31
происшествия
пермь
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752108120_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5ea79ad58cd6e5253b0fe40c2d3890b0.jpg
ПЕРМЬ, 28 сен — РИА Новости. Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, сообщает пресс-служба пермского ГИБДД.Это произошло на 50-м километре автодороги: самосвал MAN не опустил кузов и задел переход. Под обвалившейся конструкцией оказалась также ехавшая во встречном направлении "Газель". Водители обеих машин получили тяжелые травмы и скончались на месте.Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Трассу перекрыли в обоих направлениях, организован объезд через Платошино и Кукуштан. Кроме того, ведомство рекомендует использовать дорогу через Осу, в направлении Чернушки и Уинского. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в Екатеринбург.В региональном управлении СК сообщили о начале проверки."Проводится процессуальная проверка по факту обрушения надземного пешеходного перехода и гибели людей", - говорится в сообщении.
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места обрушения моста в Пермском крае
Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае.
Всё произошло на 50-м километре трассы Р-242. Переход рухнул на проезжавший грузовик MAN и "газель". Скончались водители обоих автомобилей. По предварительной информации, в инциденте виноват водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и задел им переход. На месте работают экстренные службы.
2021-09-28T07:21
true
PT0M22S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752108120_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_29a75d62079f3ac81fe3fe86e0c55d34.jpg
Следователи на месте обрушения моста в Перми
СК показал кадры с места обрушения пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург. Там работают следователи.
По предварительным данным, водитель грузовика ехал с поднятым кузовом и сбил конструкцию. В результате ЧП погибли два человека.
Проводится проверка
2021-09-28T07:21
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, авто, видео
07:21 28.09.2021 (обновлено: 11:31 28.09.2021)
На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход
На трассе Пермь — Екатеринбург обрушился надземный переход, два водителя погибли