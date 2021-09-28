https://ria.ru/20210928/peregovory-1752094081.html

В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника

В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника - РИА Новости, 28.09.2021

В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника

Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:10

2021-09-28T01:10

2021-09-28T01:10

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украина

луганская народная республика

алексей резников

россия

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.По его словам, Москва пыталась заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ пыталась называть "выходом" из минских договоренностей.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210524/peregovory-1733745483.html

украина

луганская народная республика

россия

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в мире, украина, луганская народная республика, алексей резников, россия