В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника
Вице-премьер Украины Резников заявил, что его делегация в ТКГ больше не поедет в Минск
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.
"Лукашенко на самом деле разрушил один из планов РФ в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом разрушении или отхождении от минских договоренностей… А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово "Минск" уже не звучит", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.