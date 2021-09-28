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В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника
В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника - РИА Новости, 28.09.2021
В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника
Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:10
2021-09-28T01:10
в мире
украина
луганская народная республика
алексей резников
россия
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.По его словам, Москва пыталась заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ пыталась называть "выходом" из минских договоренностей.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, алексей резников, россия
01:10 28.09.2021
 
В Киеве заявили, что Лукашенко разрушил образ независимого посредника

Вице-премьер Украины Резников заявил, что его делегация в ТКГ больше не поедет в Минск

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Россия уже не настаивает на проведении встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.
"Лукашенко на самом деле разрушил один из планов РФ в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом разрушении или отхождении от минских договоренностей… А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово "Минск" уже не звучит", - заявил Резников в эфире телеканала ICTV.
По его словам, Москва пыталась заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ пыталась называть "выходом" из минских договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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