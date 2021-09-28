https://ria.ru/20210928/pensii-1752168206.html

Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин

Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин - РИА Новости, 28.09.2021

Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин

Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:34

2021-09-28T14:34

2021-09-28T20:56

россия

общество

владимир путин

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_12feac8ebf53583fbe2ca1fcf8dbd7e5.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в режиме видеоконференции."Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", — добавил он.На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, а в 2024-м — 20 469 рублей.

https://ria.ru/20210923/indeksatsiya-1751489973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин, пенсии