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https://ria.ru/20210928/pensii-1752168206.html
Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин
Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин - РИА Новости, 28.09.2021
Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин
Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:34
2021-09-28T20:56
россия
общество
владимир путин
пенсии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в режиме видеоконференции."Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", — добавил он.На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, а в 2024-м — 20 469 рублей.
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россия, общество, владимир путин, пенсии
14:34 28.09.2021 (обновлено: 20:56 28.09.2021)
 
Рост пенсий продолжится в ближайшие годы, заявил Путин

Путин пообещал повышение пенсий в России в ближайшие годы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в режиме видеоконференции.
"Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других", — добавил он.
На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, а в 2024-м — 20 469 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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