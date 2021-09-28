https://ria.ru/20210928/pavel-chukhraev-1752141654.html

Творческая встреча с народным артистом России Павлом Чухраем

Творческая встреча с народным артистом России Павлом Чухраем - РИА Новости, 28.09.2021

Творческая встреча с народным артистом России Павлом Чухраем

8 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, режиссером, сценаристом Павлом ЧУХРАЕМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею, отмечаемому 14 октября.

2021-09-28T12:21

2021-09-28T12:21

2021-09-28T12:21

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Задать вопросНоминант на премии "Оскар", "Золотой глобус", "Феликс" и "Гойя" снял почти два десятка фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В ходе мероприятия режиссер расскажет о своих дельнейших творческих планах.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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