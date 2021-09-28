Творческая встреча с народным артистом России Павлом Чухраем
8 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России, режиссером, сценаристом Павлом ЧУХРАЕМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею, отмечаемому 14 октября.
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Номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус", "Феликс" и "Гойя" снял почти два десятка фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В ходе мероприятия режиссер расскажет о своих дельнейших творческих планах.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус", "Феликс" и "Гойя" снял почти два десятка фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. В ходе мероприятия режиссер расскажет о своих дельнейших творческих планах.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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