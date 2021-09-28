https://ria.ru/20210928/panina-1752239653.html

В Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды" Оруэлла

В Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды" Оруэлла - РИА Новости, 28.09.2021

В Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды" Оруэлла

Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя РИА Новости удаление из YouTube каналов RT на немецком языке, заявила, что Запад делает из... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:40

2021-09-28T23:40

2021-09-28T23:46

в мире

германия

маргарита симоньян

елена панина

джордж оруэлл (эрик блэр)

госдума рф

youtube

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя РИА Новости удаление из YouTube каналов RT на немецком языке, заявила, что Запад делает из видеохостинга "министерство правды" из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян."Всегда бывает так, что затыкают оппоненту рот те, кому нечего сказать, у него других контраргументов", - отметила Панина.Политик обратила внимание, что речь идет об уничтожении всех архивов канала, которые фиксируют политическую жизнь Германии последних семи лет."Очевидно, что речь идет не только о борьбе с неугодными СМИ, но и попытками стереть целые страницы из новейшей истории Германии. Каналы RT на немецком языке являются сегодня единственными достоверными источниками о событиях, которые правящие круги предпочитают не вспоминать. Например, о миграционном кризисе 2015-2016 годов и его последствиях", - подчеркнула Панина.По мнению Паниной, решение видеохостинга демонстрирует готовность глобалистских кругов уничтожать мешающую им информацию откровенно варварскими средствами."Все это, как и многое на Западе, напоминает "1984" Джорджа Оруэлла, где факты о недавних событиях вырезались из подшивок газет. Разрушая фундамент свободы слова и исторической правды, Запад создает полностью герметичное информационное пространство, функционирующее в духе оруэлловского "министерства правды", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210928/zakharova-1752234560.html

https://ria.ru/20210423/mid-1729673003.html

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в мире, германия, маргарита симоньян, елена панина, джордж оруэлл (эрик блэр), госдума рф, youtube