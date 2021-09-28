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Туризм
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Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон
Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон - РИА Новости, 28.09.2021
Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон
Сервис поездок и путешествий выяснил, как россияне проводят начало осени и удалось ли им куда-нибудь уехать на бархатный сезон, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:03
2021-09-28T18:03
туризм
осень
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, как россияне проводят начало осени и удалось ли им куда-нибудь уехать на бархатный сезон, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие 1 767 человек.Большинство респондентов (59 процентов) рассказали, что мерзнут дома и все еще рассчитывают на приход "бабьего лета". В поисках тепла на российский юг уехали семь процентов опрошенных, а шесть отправились наслаждаться морским отдыхом за границей. Еще столько же устроили себе путешествие, но не на море.Около пяти процентов участников опроса похвастались, что в регионе, где они проживают, сейчас тепло. Наконец, 17 процентов респондентов признались, что бархатный сезон их уже не очень интересует, и они теперь ждут новогодние праздники, чтобы как следует отдохнуть.
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осень, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, отдых на море, что посмотреть , куда поехать
18:03 28.09.2021
 
Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон

Опрос: более половины российских туристов провели начало осени дома

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдыхающие на побережье Черного моря в Абхазии
Отдыхающие на побережье Черного моря в Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, как россияне проводят начало осени и удалось ли им куда-нибудь уехать на бархатный сезон, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие 1 767 человек.
Большинство респондентов (59 процентов) рассказали, что мерзнут дома и все еще рассчитывают на приход "бабьего лета". В поисках тепла на российский юг уехали семь процентов опрошенных, а шесть отправились наслаждаться морским отдыхом за границей. Еще столько же устроили себе путешествие, но не на море.
Около пяти процентов участников опроса похвастались, что в регионе, где они проживают, сейчас тепло. Наконец, 17 процентов респондентов признались, что бархатный сезон их уже не очень интересует, и они теперь ждут новогодние праздники, чтобы как следует отдохнуть.
Осень в Магаданской области, Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00Туризм
Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана
 
ТуризмОсеньНовости - ТуризмтуристыТуту.руТуризмотдых на моречто посмотретькуда поехать
 
 
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