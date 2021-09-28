https://ria.ru/20210928/osen-1752162786.html

Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон

Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон - РИА Новости, 28.09.2021

Россияне рассказали, как они отдыхали в бархатный сезон

Сервис поездок и путешествий выяснил, как россияне проводят начало осени и удалось ли им куда-нибудь уехать на бархатный сезон, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:03

2021-09-28T18:03

2021-09-28T18:03

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, как россияне проводят начало осени и удалось ли им куда-нибудь уехать на бархатный сезон, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие 1 767 человек.Большинство респондентов (59 процентов) рассказали, что мерзнут дома и все еще рассчитывают на приход "бабьего лета". В поисках тепла на российский юг уехали семь процентов опрошенных, а шесть отправились наслаждаться морским отдыхом за границей. Еще столько же устроили себе путешествие, но не на море.Около пяти процентов участников опроса похвастались, что в регионе, где они проживают, сейчас тепло. Наконец, 17 процентов респондентов признались, что бархатный сезон их уже не очень интересует, и они теперь ждут новогодние праздники, чтобы как следует отдохнуть.

https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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